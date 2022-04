Covid: 3 morti a Shangai, negli Usa torna la mascherina al chiuso

Il Covid torna a fare paura da una parte all’altra del mondo. In gran parte del pianeta nelle scorse settimane si è registrata una forte presa di posizione dei governi. Dall’Europa agli Usa, fino ai colossi asiatici, le restrizioni sono state attenuate, se non abolite del tutto, ma ora l’impennata di casi spaventa la popolazione. Emblematici due casi: quello di Shangai e quello di Philadelphia.

Shangai: 3 morti per Covid nonostante la tolleranza zero

South China Morning Post ha riportato la notizia della scomparsa di 3 cittadini cinesi a Shangai. Si tratta di morti dovute al Covid ed è la prima volta che accade dal lockdown di marzo. Una situazione che preoccupa il governo cinese, da mesi alle prese con il rialzo dei casi nonostante il regime di tolleranza zero, con lockdown generalizzati e milioni di cittadini costretti a casa per pochi casi di positività. I tre deceduti sono tutti non vaccinati e di età compresa tra 89 e 91 anni. L’ispettore della Commissione sanitaria della città, Wu Ganyu, ha riferito che «dopo essere entrati in ospedale, le loro condizioni sono peggiorate e sono morti dopo tentativi senza successo di salvarli». Da oltre tre settimane sono 25 i milioni di cittadini confinati nelle proprie residenze. Una tolleranza zero che però pare non funzionare: solo oggi la Cina ha registrato altri 23mila casi.

Usa, a Philadelphia tornano le mascherine al chiuso

E dall’altra parte dell’Oceano Pacifico, negli Stati Uniti il livello di allarme sale. A Philadelphia è tornato l’obbligo di mascherine al chiuso, a causa di un picco di nuovi contagi non indifferente. Il Covid spaventa e negli Stati Uniti, dopo i tanti casi e migliaia di morti, non si vuole rischiare una nuova ondata. La media è di circa 34mila contagi al giorno, un tasso comunque basso. Ma il virus a Philadelphia fa registrare un’impennata e così le autorità cittadine hanno imposto nuovamente la misura. Cambia il livello di allerta anche a New York, passato da “rischio basso” a “medio”. Altamente raccomandati i tamponi per chi torna dalle vacanze pasquali.