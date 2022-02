Covid, monitoraggio settimanale ISS: in calo Rt, incidenza e ricoveri

Nel giorno in cui l’Italia dice stop all’obbligo di mascherina all’aperto risultano incoraggianti i dati del monitoraggio settimanale del ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità. Nell’ultima settimana il valore dell’indice di trasmissibilità RT è sceso a 0,89, stabilizzandosi sotto la soglia di allerta dell’unità. Sette giorni fa il valore era di 0,93. Secondo anche l’incidenza di casi di Covid-19 e i ricoveri di pazienti positivi al Coronavirus.

Covid in Italia, scende ancora l’incidenza

Questa settimana il valore dell’incidenza è pari a 962 caso ogni 100 mila abitanti. Un netto calo rispetto ai 1362/100 mila del monitoraggio precedente. La più alta incidenza di casi Covid è registrata nella Provincia autonoma di Bolzano, con 1517,9 contagi ogni 100 mila abitanti, seguita dalle Marche (1289,1) e dal Veneto (1182).

Covid in Italia, l’occupazione in terapia intensiva

Per quanto riguarda i ricoveri di pazienti Covid, a una settimana di distanza (3-10 febbraio) il tasso di occupazione in terapia intensiva è sceso dal 14,8 per cento al 13,4 per cento. La maggiore occupazione di posti letto Covid nelle TI si registra questa settimana nelle Marche, con un valore pari al 23,9 per cento. Seguono Friuli Venezia Giulia (22,3 per cento) e Lazio (16,1 per cento).

Covid in Italia, i ricoveri scendono anche nelle aree mediche

Riduzione anche per il tasso di occupazione in aree mediche: a livello nazionale è al 26,5 per cento, contro il 29,5 per cento del 3 febbraio. In questo caso la maggiore occupazione riguarda l’Abruzzo (37,3 per cento), Sicilia (35,6 per cento) e Liguria (35,5 per cento).

Covid in Italia, come vengono rilevati i nuovi positivi

Come sottolinea il monitoraggio settimanale del ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità, è in diminuzione il numero di nuovi casi di Covid non associati a catene di trasmissione: sono infatti 410.941 contro 553.860 della settimana precedente. La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in leggero aumento (18 per cento contro 17 per cento della scorsa settimana), così come quella di casi diagnosticati attraverso attività di screening (48 per cento contro 45 per cento). È in calo invece la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi: 33% per cento, contro il 38 per cento di sette giorni fa.