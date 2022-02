Covid, monitoraggio settimanale ISS: scendono ancora incidenza e Rt

I dati del monitoraggio settimanale sulla pandemia di Covid-19, redatti dall’Iss-Ministero della Salute, registrano che l’incidenza del virus a livello nazionale continua a scendere: questa settimana è pari a 1.362 ogni 100 mila abitanti, contro 1.823 ogni 100 mila della settimana precedente. Solo la provincia autonoma di Bolzano (con un valore di 2.288,7) e le Marche (2.128,6) registrano questa settimana una incidenza superiore a 2 mila casi ogni 100 mila abitanti. Subito sotto si posiziona il Friuli Venezia Giulia a 1.963,5. Il valore più basso è quello della Sardegna, dove l’incidenza è a 491,3, rispetto al valore medio nazionale di 1.362.

Covid in Italia, scende l’Rt medio

Nel periodo 12 gennaio-25 gennaio 2022, è sceso anche l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici, che è stato pari a 0,93, in diminuzione rispetto alla settimana precedente (quando è stato pari a 0,97) e al di sotto della soglia epidemica (ovvero 1).

Covid in Italia, in calo l’occupazione ospedaliera

In Italia scende inoltre il tasso di occupazione in terapia intensiva e nei reparti di area non critica. Per le intensive è al 14,8 per cento, rispetto al 16,7 per cento dei sette giorni precedenti. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale si attesta invece al 29,5 per cento, a fronte del 30,4 per cento della rilevazione precedente. Questa settimana, la maggiore occupazione di letti nelle terapie intensive per pazienti Covid si registra questa settimana nelle Marche: 26,3 per cento. Seguono la Provincia autonoma di Trento con il 24,4 per cento e il Friuli-Venezia Giulia con il 21,1 per cento. Per quanto riguarda i reparti di area medica, invece, la maggiore occupazione di posti letto per pazienti Covid viene rilevata questa settimana in Friuli-Venezia Giulia (38,8 per cento), Liguria (38,3 per cento) e Sicilia (38,3 per cento).

Covid in Italia, come vengono rilevati i nuovi casi

Diminuisce il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione: 553.860 contro 652.401 della settimana precedente. Cala anche la percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti: 17 per cento (era 18 per cento) Stabili invece la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (38 per cento) e quella delle nuove positività diagnosticate attraverso attività di screening (45 per cento).