Covid, monitoraggio settimanale Iss: calano gli indici, Calabria verso il giallo

La pandemia di Covid in Italia sta frenando. L’ipotesi di nuovi cambi di colore delle Regioni per ora si allontana, tranne per la Calabria dove aumentano i ricoverati e, già da lunedì, potrebbe passare in fascia gialla.

Pandemia Covid: la Calabria rischia di passare in zona gialla

In Calabria il tasso di occupazione dei posti letto in area medica, infatti, è al 17,4 per cento, quello delle terapie intensive al 10,7 per cento. La Sardegna resta bianca e la Sicilia si conferma gialla con l’11,8 per cento delle terapie intensive occupate e il 20,7 per cento di letti occupati in area medica. Lo ha confermato venerdì mattina il monitoraggio a cura dell‘Istituto Superiore di Sanità all’esame della cabina di regia.

Pandemia Covid: scende l’Rt nazionale, quattro regioni a rischio moderato

Anche nella settimana appena trascorsa, gli indicatori sono calati. L’Rt nazionale è sceso da 0,92 a 0,85 mentre l’incidenza dei casi su 100 mila abitanti è calata da 60 a 54. Sforano i parametri dell’incidenza di 150 casi per 100 mila abitanti solo le province di Siracusa (178) e Messina (168). Quattro le regioni classificate a rischio moderato, rispetto alle tre della scorsa settimana. Si tratta di Abruzzo, Molise, Provincia autonoma di Bolzano e Provincia autonoma di Trento.

Pandemia Covid: in calo le percentuali di nuovi casi, delle terapie intensive e dei decessi

La settimana che va dall’8 al 14 settembre ha visto una diminuzione dei nuovi casi: -14,7 per cento (33.712 rispetto a 39.511); dei decessi (-6,7 per cento, 389 rispetto 417), delle persone in isolamento domiciliare (-8,8 per cento, 117.621 rispetto a 128.917); dei ricoveri con sintomi (-3,3 per cento, 4.165 contro 4.307) e delle terapie intensive (-1,6 per cento le terapie intensive, 554 rispetto a 563. Attualmente sono occupati il 6 per cento dei posti totali).

Pandemia Covid: diminuiscono i nuovi casi non legati a catene di trasmissione

Diminuiti anche i nuovi casi non legati a catene di trasmissione (da 13.546 della settimana precedente ai 10.655 degli ultimi sette giorni. La percentuale dei casi rilevati con l’attività di tracciamento rimane stabile al 33 per cento. È cresciuta invece la percentuale dei casi rintracciati grazie alla comparsa dei sintomi (46 per cento contro il 43 per cento della settimana scorsa). Il 21 per cento dei nuovi casi è stato diagnosticato con l’attività di screening.

