Covid, in Francia oltre 200mila positivi in 24 ore. Quasi 800 vittime in Polonia

Chiusura di 2021 drammatica per l’Europa che sta combattendo il Covid, almeno dal punto di vista di numeri e dati. Così come in Italia, anche gli altri paesi dell’Unione Europea stanno vivendo da protagonisti la battaglia contro la pandemia, con quella curva di contagi che continua a salire e non sembra volersi fermare. Pesa l’effetto della variante Omicron, che sta permettendo al virus di accelerare proprio grazie all’alta contagiosità rispetto alla precedente variante Delta e alla versione “originale” del virus.

Covid, in Francia è record di contagi: oltre 200mila in 24 ore

Con circa 208mila casi registrati nelle ultime 24 ore, la Francia è uno dei paesi europei che attualmente fa segnare i numeri peggiori a livello di contagi e nuovi positivi al Covid. Un vero record per il paese francese, quello annunciato dal ministro della Salute Olivier Véran di fronte all’Assemblea Nazionale, che arriva dopo i 180mila registrati ieri. I numeri «raddoppiano ogni due giorni», ha dichiarato il politico analizzando l’allarmante situazione francese.

Germania, tutelare i disabili una priorità

Tra un vaccinato e un non vaccinato, il primo deve avere sempre la precedenza. Questa la sentenza della Corte costituzionale tedesca, che ha invitato il Parlamento a tutelare maggiormente i disabili. In pratica, a causa della scarsità di posti letto attualmente disponibili in Germania, una delle nazioni più colpite nelle ultime settimane, anche la disabilità veniva usata come criterio di scelta per capire chi curare in base alle aspettative di vita. Secondo la Corte, invece, non è giusto e le persone affette da disabilità devono essere tutelare. Cambieranno, quindi, le regole degli ospedali, favorendo chi è vaccinato a prescindere dalle patologie pregresse, rispetto ai no vax.

Covid, la Danimarca è il paese con il più alto tasso d’infezione

Anche in Danimarca, intanto, si tocca il record di nuovi positivi in un giorno. I dati parlano di 23.228 casi, un numero mai raggiunto e considerato altissimo, in rapporto alla popolazione complessiva del paese. Il precedente record, tra l’altro, risaliva a lunedì scorso, quando i nuovi positivi erano stati 16.164. La Danimarca aveva tolto ogni restrizione durante la scorsa estate, ma da settembre è tornata sui propri passi a causa dell’alto numero di contagi registrato.

Polonia: morti per Covid in 794 in 24 ore

In Polonia, infine, la situazione allarmante riguarda le vittime dovute al Covid. Nelle ultime 24 ore sono state ben 794 le persone decedute a causa del virus, di cui 600 senza alcuna dose di vaccino. I nuovi positivi hanno superato i 15mila.