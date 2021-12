Missing Italia

L’edizione 2021 di Miss Italia, in programma a Venezia per la prossima domenica è stata rinviata a causa del Covid. Due concorrenti, infatti, sarebbero risultate positive ai controlli effettuati con cadenza quotidiana. L’incoronazione della più bella del Paese slitta dunque al 2022, con ogni probabilità a gennaio. A comunicarlo, con una nota, la patron Patrizia Mirigliani: «Insieme al sindaco Luigi Brugnaro, abbiamo deciso di sospendere l’evento e di rinviarlo al prossimo mese gennaio, anche in attesa dell’evoluzione della situazione epidemiologica in generale». E ancora: Siamo molto dispiaciuti, ma siamo certi di avere deciso in modo giusto, perché la salute viene prima di tutto e lo spirito di Miss Italia è stato sempre quello di guardare, in primo luogo, al bene delle ragazze».

Covid, rinviata l’incoronazione di Miss Italia, le parole del sindaco di Venezia

A farle eco, il primo cittadino: Per noi la salute viene prima di tutto ringrazio l’organizzazione di Miss Italia, del Comune di Venezia e di Vela spa per l’azione a tutela delle ragazze e dei collaboratori». L’obiettivo è tutelare l’intera macchina organizzativa composta non solo dalle ragazze, ma anche dal personale del concorso, dalla produzione Rai e da quanti lavorano per la riuscita dell’evento. La situazione epidemiologica della nazione d’altronde è in continua evoluzione e purtroppo le notizie che arrivano dai bollettini quotidiani tengono con il fiato sospeso. L’incremento dei contagi e l’incedere della variante Omicron ha infatti costretto il governo a prorogare lo stato d’emergenza e ha indotto l’esecutivo a prevedere un ulteriore test per quanti entrano in Italia dall’estero, pur avendo già fatto la seconda dose di vaccino.