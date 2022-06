Covid, Speranza positivo e in isolamento

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, è in isolamento dopo essere risultato positivo al Covid. Lo ha comunicato l’ufficio stampa del dicastero: sarà presente in videoconferenza con il Consiglio dei Ministri in programma oggi, nel corso del quale verrà varato un nuovo decreto relativo all’emergenza-Coronavirus.

Covid, quali misure saranno prorogate il 15 giugno

Il 15 giugno scade infatti l’ultimo decreto e alcune misure previste saranno prorogate. In particolare l’obbligo di indossare le mascherine sui mezzi di trasporto pubblico: sull’esempio che arriva dalla Germania, la regola dovrebbe restare in vigore fino al prossimo 30 settembre, o comunque per tutta l’estate. Questo su tutti i mezzi, a breve e lunga percorrenza: metropolitana, bus, tram, treni, aerei e navi. La linea della prudenza è stata portata avanti fin dall’inizio dal ministro Speranza e, visto che la pandemia ancora non è finita, continuerà a sostenerla.

Covid, la decisione su esami di Stato e mascherina

Lo stesso decreto dovrebbe poi fare chiarezza sull’obbligo o meno di mascherina durante gli esami di Stato (maturità e terza media), dopo settimane di caos. Alla fine, come già trapelato, il dispositivo di protezione personale non dovrebbe essere obbligatorio. Il 15 giugno scade anche l’obbligo vaccinale per over 50, personale scolastico e forze dell’ordine, che non sarà prorogato.

Covid, Speranza non parteciperà alla conferenza della Pharmaceutical Group of European Union

Il ministro della Salute Speranza non potrà dunque nemmeno intervenire alla conferenza annuale Pgeu – Gpue (Pharmaceutical Group of European Union), prevista questa mattina. Al suo posto ci sarà il capo segreteria tecnica del dicastero Antonio Gaudioso.

