Covid, il Ministero della Salute: «Quarta dose per tutti gli over 12 su richiesta»

Gli over 12 possono richiedere la quarta dose per il vaccino anti Covid. A dirlo è una circolare del Ministero della Salute, che precisa anche che non c’è obbligo e che le persone più fragili o immunodepresse possono scegliere di fare anche una quinta dose. Facciamo chiarezza.

Ministero della Salute: quarta dose Covid over 12, come funzionerà

«A seguito dell’autorizzazione da parte di EMA e AIFA della formulazione bivalente original/BA.4-5 del vaccino Comirnaty, sono ora disponibili, nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS- CoV-2/COVID-19, due formulazioni bivalenti di vaccini a m-RNA (original/omicron BA.1 di Spikevax e Comirnaty, e original/BA.4-5 di Comirnaty)» si legge nella circolare.

Resta la forte raccomandazione agli over 60, agli operatori sanitari e nelle RSA (oltre ai loro ospiti) e alle donne in gravidanza. In più, i soggetti fragili e gli immunodepressi possono fare una quinta dose come seconda di richiamo. Nel frattempo, arriverà l’addio delle mascherine il prossimo 30 settembre.

Le nuove direttive dal Ministero della Salute

Gli over 12 che non appartengono agli over 60 e non hanno particolari situazioni di fragilità possono comunque chiedere di fare la quarta dose, a patto di aver fatto la terza dose nei tempi previsti. Infatti, i vaccini saranno disponibili su richiesta. Per la richiesta, si possono chiedere informazioni direttamente al medico di base. I nuovi vaccini fanno riferimento anche alle ultime varianti della Omicron, la 4 e la 5. In più, l’EMA e l’AIFA hanno già effettuato tutti i controlli del caso prima della diffusione dei vaccini e la loro ordinazione da parte del Governo.

I nuovi vaccini sono il Comirnaty (Pfizer/BioNTech) e Spikevax (Moderna). Rispetto ai vaccini precedenti, questi si chiamano bivalenti perché hanno due/tre RNA messaggeri: uno per la versione base del Covid e gli altri due per le specifiche modifiche della Omicron. Chi ha fatto la quarta dose con i vecchi vaccini deve aspettare 120 giorni prima di farne un’altra.