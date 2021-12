Covid, è morto Mauro da Mantova il no vax de La Zanzara

Mauro Buratti, più conosciuto come Mauro da Mantova è morto. A ucciderlo quello stesso virus del quale ha negato l’esistenza fino all’ultimo. Il carrozziere mantovano di 61 anni, ospite de la trasmissione radiofonica La Zanzara condotta da Giuseppe Cruciani e David Parenzo si è spento lunedì 27 dicembre per le conseguenze del Covid in un letto di terapia intensiva dell’ospedale Borgo Trento di Verona.

La storia di Mauro da Mantova

Buratti, a inizio dicembre, in radio aveva raccontato di essere entrato in un supermercato senza mascherina e di aver fatto l’«untore» sapendo di avere il Covid. Nei giorni successivi le sue condizioni si erano aggravate, ma lui ha insistito per non ricoverarsi sostenendo che a «a Mantova i medici sono tutti comunisti». Il carrozziere dopo una lunga resistenza si era convinto, presentandosi al pronto soccorso del Borgo Trento a Verona proprio per evitare di essere curato dai «comunisti»

Condizioni disperate

Le sue condizioni sono apparsa da subito disperate e Buratti, negazionista fino all’ultimo secondo, non è mai uscito dalla terapia intensiva. I conduttori della Zanzara, che lo hanno sempre attaccato e accusato (Cruciani lo aveva anche querelato, salvo poi ritirare la querela quando Buratti è stato ricoverato) di aver diffuso in virus con la sua condotta irresponsabile hanno espresso vicinanza alla famiglia e umana solidarietà.

Morte Mauro da Mantova, il tweet di Parenzo

David Parenzo nel suo profilo twitter ha scritto: «È morto ieri sera alle 22 Mauro da Mantova. Riposa in pace ovunque tu sia, vecchio complottista. Spero solo che la tua triste storia serva da esempio a tutti coloro che ancora alimentano dubbi su efficacia dei vaccini».

Il giornalista ha poi aggiunto al Corriere del Veneto: «Parte delle responsabilità vengono da alcuni politici e giornali che hanno alimentato dubbi e polemiche sull’uso dei vaccini. Einaudi diceva: “conoscere per deliberare” . Mauro oltre che vittima delle sue credenze è stato vittima di una piccola parte dell’informazione e della politica che ha alimentato il suo scetticismo verso la scienza e la medicina».

Morte di Mauro da Mantova, il post di Cruciani

Cruciani con un lungo post su Instagram ha voluto ricordare il carrozziere: «Mauro non c’è più. Ho sperato, abbiamo sperato, che la sua pellaccia ancora una volta potesse vincere su tutto. Niente. Era una testa dura, e quella maledetta settimana è stata forse fatale. Aveva deciso di campare in un certo modo, nessuno lo avrebbe fermato e la nostra grande comunità gli voleva bene nonostante le sue storture, le sue teorie, i suoi umori.

Conservo nel cuore tutti i tuoi messaggi di insulti, le contumelie e le lunghe conversazioni al telefono quando eri più calmo. Eri Belvaman, volevi essere Re, l’interventista radiofonico per eccellenza, eri felice quando qualcuno ti riconosceva per strada e ti chiedeva un selfie. Eri, sei, Mauro da Mantova. Ti abbiamo preso in giro, ci hai insultato, ce ne siamo dette di tutti i colori fino alle soglie di un tribunale, ma ci siamo divertiti come mai nella vita. E oggi ho ricevuto un colpo al cuore. Prevale il vuoto, nell’anima, e penso a quello schermo in radio dove non ci sarà più scritto: Mauro da Mantova, vuole intervenire. Ciao Maurone, ovunque tu sia».