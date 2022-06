Covid, Matteo Bassetti minacciato di morte: «Non mi fate paura»

Matteo Bassetti è stato minacciato di morte, di nuovo. Il direttore del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova ha pubblicato qualche ora fa sul proprio profilo Facebook una lettera. Gli è stata recapitata proprio al policlinico genovese e al suo interno c’erano soltanto poche frasi, ma precise. «Matteo… sei un uomo morto ma non lo sai. La tua famiglia erediterà le tue malefatte… il carma è grande…», si legge sul foglio bianco che il virologo ha fotografato e pubblicato sui social. L’ennesima denuncia da parte di Bassetti, che in tutto il periodo della pandemia ha subito minacce e insulti.

Bassetti su Facebook: «Non mi fate paura»

La risposta dell’esperto medico non si è fatta attendere. Non solo ha denunciato lui stesso sui social l’accaduto, ma ha risposto a muso duro a chi lo ha minacciato in forma anonima. «Come si fa ad augurare la morte ad un medico che fa il suo lavoro? Questa volta i vili e codardi delinquenti hanno spedito la lettera anonima dal Lussemburgo. Non sono stati e non saranno quattro scemi ignoranti a fermare il mio lavoro. Sappiate che mi fate schifo e che non mi fate paura. Rassegnatevi», scrive Matteo Bassetti. Nelle stesse ore ha allertato le autorità per le ennesime minacce ricevute.

Bassetti: «Stufo anche di denunciare»

L’Adnkronos ha raccolto per prima le dichiarazioni del direttore di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova. «Questa mattina ho ricevuto l’ennesima lettera di minacce di morte, mi sono davvero stufato anche di denunciare», spiega Matteo Bassetti. «In questo anno di denunce ho visto pochissime persone perseguite. Sono molto amareggiato per queste minacce. Ringrazio la Polizia e i Carabinieri che mi danno una mano, ma dal punto di vista della giustizia non ho visto una persona perseguita. Il messaggio che passa è che serve a poco denunciare, mi pare che la giustizia persegua unicamente alcuni filoni. Forse io interesso poco», ha poi proseguito.