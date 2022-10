Covid, Mattarella: «Peggio è passato ma senza vaccini migliaia di morti»

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato alla cerimonia al Quirinale dei Giorni della Ricerca. Nel suo discorso il Presidente ha parlato dei vaccini, del Covid e delle risorse da destinare alla scienza per garantire un miglior servizio ai cittadini.

Le parole di Mattarella sul Covid-19

Il Covid non è sconfitto, ma il peggio è passato grazie ai vaccini. Questo è il pensiero che dovrebbe rassicurare tutti gli italiani secondo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel dettaglio, le sue parole in un discorso al Quirinale per i Giorni della Ricerca sono state: «Dopo oltre due anni e mezzo di pandemia non possiamo ancora proclamare la vittoria finale. Dobbiamo ancora far uso di responsabilità e precauzione, tuttavia sentiamo che il periodo più drammatico è alle nostre spalle».

Il Presidente Mattarella ha poi continuato dicendo: «Senza l’ammirevole impegno della scienza per individuare i vaccini, scoperti e prodotti in tempi record, oggi saremmo costretti a contare molte migliaia di morti in più».

La riflessione sul Pnrr e la sanità

Oltre alle parole sul vaccino e sul non abbassare la guardia, il Presidente Mattarella ha dedicato qualche minuto al Pnrr e alle risorse economiche destinate alla sanità. Le parole del Presidente sono state: «La pandemia ci ha fatto capire quanto è importante il Servizio sanitario nazionale e quanto è prezioso il suo carattere universalista, cioè la vocazione a proteggere tutti i cittadini senza esclusioni. Al tempo stesso, abbiamo toccato con mano anche i limiti delle nostre strutture e della nostra organizzazione sanitaria, così come si è evoluta nei decenni».

Inoltre, Mattarella ha chiesto di «usare al meglio le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per accrescerne l’efficienza». Infine, il Capo dello Stato ha voluto ringraziare tutti coloro che in questo particolare periodo hanno lavorato duramente per trovare soluzioni efficaci: «Sentiamo di dover dire grazie alla ricerca medica e scientifica. Grazie a tutti voi che da anni vi impegnate, ognuno nel proprio campo professionale, per consentire ulteriori passi avanti in questo percorso. Grazie anche a chi è testimone di solidarietà, perché questa contribuisce a sorreggere l’opera della scienza; di cui la generalità delle persone negli ultimi tre anni ha intensamente avvertito la fondamentale importanza».