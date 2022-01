Covid, Cacciari ha fatto la terza dose di vaccino

Massimo Cacciari, filosofo veneziano critico sulla gestione del governo della pandemia e diventato negli ultimi tempi faro dei No Green Pass, si è sottoposto alla terza dose di vaccino anti-Covid. «Chi può vada a vaccinarsi. Chi non è d’accordo ci vada lo stesso, perché queste sono le leggi e finché non si ha la forza di cambiarle, bisogna rispettarle», ha detto Cacciari parlando al Gazzettino. L’aver ricevuto la dose booster secondo Cacciari non rappresenta «alcun caso». «Ho fatto il vaccino. Sei costretto a farlo, alle leggi si obbedisce», ha sottolineato. «I filosofi obbediscono alle leggi, anche quando le ritengono totalmente folli. Socrate insegna».

LEGGI ANCHE: Filosofia da Pass

Cacciari: «Se non riesci a cambiare la legge la rispetti oppure te ne vai»

L’aver fatto la terza dose non implica però un ripensamento delle critiche. «Si cerca di far capire l’insensatezza di una legge», ha aggiunto il filosofo denunciando le demonizzazioni reciproche tra no vax e sì vax, «si cerca di modificarla. Ma se non riesci a cambiarla la rispetti. Oppure te ne vai».

Cacciari sull’obbligo vaccinale per gli over 50: «Lo Stato viene responsabilizzato di ogni conseguenza»

Il 7 gennaio, con lo scattare dell’obbligo vaccinale per gli over 50, Cacciari aveva commentato: «Praticamente, non cambia nulla: prima l’obbligo era sottinteso, ora viene formalizzato; ma si tratta di un provvedimento che non può avere sanzioni, perché non vedo come la sanzione sia riscuotibile. Insomma, si continua come prima, non c’è nessuna differenza». All’Adnkronos il filosofo veneziano aveva poi aggiunto: «Ma, a questo punto, le persone che si vaccinano non dovranno più firmare alcuna assunzione di responsabilità sulle eventuali conseguenze che ovviamente ricadranno sul soggetto che ha imposto questo obbligo: l’unica differenza è tutta qui. Lo Stato viene responsabilizzato di ogni conseguenza per aver imposto il trattamento obbligatorio».

Con Freccero e Agamben Cacciari ha fondato la Commissione DuPre

A metà dicembre Cacciari con Carlo Freccero, Giorgio Agamben, Mariano Bizzarri ha fondato la Commissione DuPre, Dubbio e Precauzione il cui manifesto è stato sottoscritto da 22 persone: otto filosofi, otto scienziati e sei giuristi. Tra i dubbi esposti dalla DuPre c’era proprio l’efficacia dei vaccini.

LEGGI ANCHE: L’allarme Oms sull’Europa

Il bollettino Covid del Veneto dell’11 gennaio 2022

Del resto nel Veneto di Cacciari la situazione non è certo rassicurante. Oggi 11 gennaio sono 21.504 i nuovi contagi da coronavirus. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 29 morti. Attualmente i positivi sono 205.699. I pazienti Covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 1.680. In terapia intensiva, invece, 215.