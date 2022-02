Covid, mascherine e stato d’emergenza: cosa può cambiare da aprile

Com’è noto, l’Italia si prepara a dire addio all’obbligo di mascherine all’aperto. Dall’11 febbraio non saranno infatti più obbligatorie, non solo in zona bianca ma in tutto il Paese. Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, nel dare l’annuncio ufficiale, aveva parlato di «un segno di speranza per tutti gli italiani». L’intenzione del governo è inoltre di non prorogare lo stato d’emergenza, che “scade” il 31 marzo, visto l’andamento della pandemia e i dati sempre più rassicuranti riguardanti i ricoveri in ospedale. Ma la fine dello stato d’emergenza comporterà l’addio alla mascherina anche al chiuso? Proviamo a fare chiarezza.

Mascherine, non è detto che con lo stato d’emergenza “scada” anche l’obbligo al chiuso

Via le mascherine all’aperto, in tutta Italia. Senza distinzione tra i colori della varie regioni e province autonome. Ma, almeno fino al 31 marzo, rimane l’obbligo di indossarle al chiuso (in alcuni bisogna avere specificatamente la Ffp2): «In passato, quando abbiamo sospeso l’obbligo all’aperto, abbiamo sempre detto che comunque bisogna portare con sé le mascherine, in modo da essere pronti a indossarle se ci si ritrova in luoghi affollati e dunque a rischio», aveva detto il ministro Roberto Speranza a Sky Tg24. Insomma, le mascherine all’aperto vanno indossate in caso di assembramenti. Per quanto riguarda aprile, non c’è alcun automatismo che possa definire da ora la decadenza dell’obbligo dell’uso delle mascherine al chiuso a partire dal primo giorno del mese, ovvero successivamente alla eventuale fine dello stato di emergenza. Tutto dipenderà dall’andamento del quadro epidemiologico, si apprende da fonti qualificate di governo che ipotizzano l’utilizzo dei dispositivi di protezione anche dopo il 31 marzo.

In Italia lo stato d’emergenza è stato dichiarato il 31 gennaio 2020

Prima della pandemia di Covid, lo stato di emergenza era stato decretato per intervenire su situazioni territoriali devastate da alluvioni, terremoti o gravi disastri, come il crollo del ponte Morandi di Genova. Con la dichiarazione dello stato d’emergenza, vengono attribuiti poteri straordinari al governo, tra cui la possibilità di operare in deroga alle disposizioni di legge vigenti, attraverso strumenti come Dpcm e ordinanze ministeriali, a cui il governo ha fatto ampiamente ricorso dal 31 gennaio 2020, giorno in cui l’Italia è entrata in stato d’emergenza a causa del Coronavirus.