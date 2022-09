Covid, dal 30 settembre addio alle mascherine sui trasporti e in ospedale

Le autorità sanitarie guardano con attenzione all’arrivo dell’autunno e studiano i dati epidemici relativi alla diffusione del Covid e delle sue varianti. Il ministero della Salute analizza i bollettini e invita alla cautela, per evitare una nuova ondata nelle prossime settimane, ma intanto dal 30 settembre cadranno anche le ultime regole imposte per la protezione dal contagio: quelle sui trasporti e quelle all’interno degli ospedali. E si parla soprattutto delle mascherine Ffp2, ancora obbligatorie su autobus, treni, metro e pullman, oltre che nei reparti di tutta Italia. Tra una settimana spariranno praticamente ovunque, tranne che sui posti di lavoro in cui c’è il rischio di contatto stretto: lì l’obbligo vigerà fino al 31 ottobre. La scelta definitiva, però, potrebbe essere presa dal nuovo governo, con la possibilità di proroga della regola.

Covid, addio alle mascherine sui trasporti e negli ospedali

Il 30 settembre sarà quindi un giorno quasi epocale per l’Italia, che dirà addio all’obbligo di mascherine. La norma è stata prorogata a metà giugno fino al nuovo termine, che scadrà la prossima settimana. Niente più Ffp2 su treni, autobus, metro e pullman. E non sarà più obbligatorio indossarla nemmeno negli ospedali e in tutte le strutture sanitarie, comprese le Rsa. Resta vigente nei presidi ospedalieri, l’obbligo di green pass. La norma è già decaduta in altri luoghi chiave della quotidianità, come le scuole, con l’attività a riprendere dopo la pausa estiva senza mascherine. Il mondo delle università, invece, ha deciso in maniera autonoma di mantenere l’obbligo.

Mascherine obbligatorie al lavoro

In attesa dell’insediamento del prossimo governo, che potrebbe comunque decidere di reinserire l’obbligo, le mascherine restano soltanto in alcuni luoghi di lavoro. Secondo quanto stabilito all’interno del protocollo stilato per il settore privato, sarà obbligatorio indossare l’Ffp2 in tutti quei luoghi in cui è impossibile mantenere la distanza di sicurezza, almeno fino al 31 ottobre.