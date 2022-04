Covid, mascherine obbligatorie in ospedali, scuole e mezzi di trasporto

La proroga dell’obbligo di mascherine Ffp2 in alcuni luoghi chiusi è stata approvata. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni e un passaggio dall’eventuale abolizione alla soluzione intermedia, annunciato anche dal sottosegretario Sileri, il governo ha optato per il mantenimento dell’obbligatoria, anche se non ovunque. Bisognerà continuare a utilizzare la mascherina fino al 15 giugno su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale o a lunga percorrenza. Sì all’obbligo anche per spettacoli ed eventi sportivi al chiuso, dal cinema ai teatri, dai concerti agli eventi sportivi. La misura è prorogata anche per gli ospedali e le scuole.

Mascherina al chiuso: Speranza la raccomanda nelle situazioni a rischio

La raccomandazione del ministro della Salute, Roberto Speranza, è di utilizzare «la mascherina in tutte le situazioni con rischi di contagi fino al 15 giugno». Il riferimento è ai luoghi di lavoro, pubblici e privati, che non saranno inseriti nell’emendamento del decreto Riaperture e in cui varranno i protocolli già siglati tra sindacati e aziende. Per questi ultimi è previsto un nuovo incontro il 4 maggio, durante il quale saranno aggiornati per andare oltre la soglia del 30 aprile, data di scadenza del precedenti protocollo di sicurezza. Nessuna misura ma grande raccomandazione anche per negozi, supermercati, ristoranti, bar, stadi e spettacoli all’aperto.

Dal primo maggio Green pass solo per accedere in ospedali ed Rsa

Tra le norme in scadenza al 30 aprile c’è anche quella relativa all’obbligo di green pass, base o rafforzato. Da domenica 1 maggio la certificazione non sarà più richiesta in Italia per accedere a trasporti, luoghi di lavoro, ristoranti e bar. Soltanto per entrare in ospedali ed Rsa vigerà ancora l’obbligo di richiederlo e presentarlo, per tutto il 2022 fino al 31 dicembre. Servirà per viaggiare all’estero, ma non per il rientro.

Over 50: vaccini obbligatori fino al 15 giugno

Ciò che resta in vigore è, invece, la vaccinazione obbligatoria per insegnanti, personale scolastico, forze dell’ordine e tutti gli over 50. Quest’obbligo decadrà il 15 giugno, nonostante la cessazione di quello relativo al green pass da mostrare anche sui luoghi di lavoro. Fino al 31 dicembre, invece, resta obbligatoria la vaccinazione per medici, infermieri, personale sanitario e delle Rsa.