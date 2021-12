Covid, manca il personale sugli aerei: oltre mille voli cancellati in tutto il mondo

L’aumento dei contagi dovuti al Covid in tutto il mondo e la rapida diffusione della variante Omicron, tanto negli Stati Uniti quanto in Europa, hanno avuto un forte impatto sui voli. Nelle ultime ore, almeno tre grandi compagnie aeree hanno comunicato la cancellazione di centinaia di voli a causa dell’impennata di dipendenti ammalati. Equipaggi e operatori che lavorano su aerei e in aeroporto, hanno contratto il virus e ora aziende come Lufthansa, Delta Air Lines e United Airlines fanno i conti con l’impossibilità di volare.

Lufthansa cancella voli transatlantici

In Europa è Lufthansa, la compagnia aerea tedesca, ad aver già predisposto la cancellazione di alcuni voli. Si tratta di tratte transatlantiche che gli aerei tedeschi non batteranno, a causa di quello che viene definito come «un massiccio aumento» di assenze soprattutto tra i piloti. I passeggeri sono stati spostati su altri voli. Secondo le stime diffuse da Lufthansa, che segue il trend di positivi all’interno dell’azienda, la compagnia rischia di dover cancellare, da qui alla fine dell’inverno, almeno altri 33mila voli. Circa il 10 per cento del volume complessivo.

Delta Air Lines e United Airlines fanno i conti con Omicron

Negli Stati Uniti, a pesare sulla decisione e sui contagi è la variante Omicron. Si stima che circa il 70 per cento dei positivi al Covid americani abbiano a che fare con la versione sudafricana del virus, altamente contagiosa e sempre più difficile da arginare. La United Airlines ha riferito in una nota che «il picco nazionale di casi di Omicron questa settimana ha avuto un impatto diretto sui nostri equipaggi e sulle persone che gestiscono le nostre operazioni. Di conseguenza abbiamo dovuto cancellare alcuni voli e stiamo avvisando i clienti interessati». Si parla di 169 voli solo della United e 127 di Delta. Quest’ultima, rassegnata, ha comunicato di aver «esaurito tutte le opzioni e le risorse, inclusi il reindirizzamento e le sostituzioni di aeromobili ed equipaggi per coprire i voli di linea».

Flight Aware: «Cancellati oltre 1.600 voli»

Secondo il portale Flight Aware, i numeri dei voli cancellati in totale sono nettamente superiori a quelli delle singole compagnie. Si parla di oltre 1.600 voli, non solo in Germania e negli Stati Uniti, ma anche dall’altra parte del mondo, come in Australia. Il periodo britannico Times, invece, ha raccontato di migliaia di persone rimaste all’imbarco già dalla giornata di ieri, a cui si aggiungeranno centinaia di altri passeggeri rimasti senza volo.