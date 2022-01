Covid, mamma guida dall’Inghilterra a Milano per far vaccinare la figlia

Alice Columbo, mamma italiana residente nel Kent, ha guidato per 13 ore dall’Inghilterra a Milano, per permettere alla figlia di nove anni di essere vaccinata contro il Covid. La donna, intervistata dalla Bbc, ha spiegato di aver scelto di viaggiare in auto per evitare possibili contagi in aereo: Maidstone, città di oltre 100mila abitanti sul fiume Medway famosa per la presenza del Castello di Leeds, dista circa 1200 chilometri dal capoluogo lombardo.

Covid, 1200 chilometri al volante per vaccinare la figlia

1200 chilometri, come da Milano, appunto, a Reggio Calabria. Un viaggio che per Alice Columbo si è reso necessario, visto che nel Paese in cui risiede il vaccino per gli under 12 è riservato solo ai bambini classificati come vulnerabili. In Italia, invece, gli appartenenti alla fascia di età 5-11 anni sono da tempo a pieno titolo parte della platea vaccinale. «Preferisco rischiare con un vaccino di cui conosciamo abbastanza, piuttosto che tentare la sorte con un virus di cui invece sappiamo molto poco», ha spiegato la mamma italiana.

Covid, nel Regno Unito il vaccino agli under 12 solo se vulnerabili

Tredici come detto le ore trascorse al volante, per minimizzare il pericolo di contrarre il Covid durante un viaggio in aereo. «Perché non dovrei proteggere quanto ho di più prezioso al mondo, mia figlia? Non voglio rischiare che fra cinque, dieci o quindici anni lei mi dica: “Mamma, ho problemi di cuore, ai polmoni, perché non hai fatto il possibile per proteggermi?”», ha aggiunto Alice Columbo. «Mi dispiace tanto per i genitori che la pensano come me. Ma che non possono far vaccinare i loro, pur desiderandolo», ha aggiunto, auspicando l’allargamento della platea vaccinale, nel Regno Unito, anche agli under 12. In Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord, al momento il vaccino anti-Covid può essere somministrato ai bambini sotto i 12 anni solo se classificati come vulnerabili. Il governo del Regno Unito ha affermato che sono in corso valutazioni sulla vaccinazione dei bambini tra 5 e 11 anni, sottolineando comunque che in questa fascia di età c’è un rischio davvero basso di ammalarsi gravemente a causa del Coronavirus.