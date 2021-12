Lombardia aumentano le terapie intensive per il Covid: riapre l’ospedale in fiera

Si avvicina sempre di più la soglia di allerta Covid anche in Lombardia. I ricoveri, infatti, crescono in maniera incessante. Il 13,6 per cento dei letti nei reparti a media intensità di cura è occupato da contagiati. Il limite è il 15 per cento. L’occupazione delle terapie intensive è al 7 per cento. Il campanello d’allarme suona al raggiungimento del 10 per cento. Già sforato da giorni, invece, il tetto dell’incidenza settimanale fissato in 50 casi ogni 100 mila abitanti.

Se verranno superati anche i due precedenti parametri la Lombardia passerà inevitabilmente in zona gialla.

Lombardia, tutto pronto per l’apertura dell’ospedale in Fiera

Intanto è già scattata la preallerta per l’ospedale al Portello, in Fiera, che era stato allestito durante i mesi più difficili della pandemia e poi messo in stand-by.

Non solo: il direttore generale Welfare di Regione Lombardia, Giovanni Pavesi, ha già scritto al Policlinico, all’Asst Ovest Milanese, al Gaetano Pini e all’Asst Rhodense chiedendo di preparare il reparto di terapia intensiva in Fiera in modo che sia operativa dal 2 dicembre, per quanto riguarda gli aspetti logistico-organizzativi e igienico-sanitari.

Letizia Moratti, la Lombardia è pronta a fronteggiare una nuova ondata