Covid, lettera di un no vax ai medici di Arezzo: «Momenti terribili, voi una famiglia»

Un botta e risposta toccante, pubblicato sulla pagina Facebook dell’Asl Toscana Sud Est e che ha riscosso subito molto successo sui social. Un paziente no vax, Andrea, ha voluto ringraziare i medici dell’ospedale San Donato di Arezzo e il reparto di Malattie infettive del dottor Danilo Tacconi, per avergli salvato la vita dopo il ricovero e la paura generati dal Covid. Un messaggio che l’ormai ex paziente ha voluto dedicare a chi gli è stato al fianco in momenti difficili e che l’azienda sanitaria ha pubblicato per ringraziarlo.

Il messaggio di Andrea: «Momenti terribili»

Andrea racconta ciò che ha passato con una lunga lettera. «Sono arrivato in questo reparto con gravissime difficoltà respiratorie, unite a una grande sensazione di paura e sconforto in cui la vita e la morte sono un’unica cosa», esordisce. «Paura di poter morire da un minuto all’altro, perché quando ti manca l’aria, non respiri, ma sei cosciente e vedi la morte accanto al tuo letto. In preda allo sconforto, solo, senza gli affetti più cari, senza la mia famiglia, senza la forza per chiamare, senza un volto amico vicino a me. Momenti terribili che restano indelebili nella memoria».

Andrea ringrazia i medici

Nello sconforto assoluto, in un momento così complicato, Andrea ha trovato però chi lo ha aiutato. «Vedi le persone accanto a te che non conosci chiuse nei loro scafandri di protezione per aiutarti, per fare il loro lavoro, per alleviare tutte le tue sofferenze, per farti respirare meglio, per accudirti. E anche per darti una parola di conforto, speranza, incoraggiamento a non mollare, ad aiutarti a credere nella possibilità di farcela». Andrea racconta di volti sconosciuti che armeggiano sui tubi, che ti aiutano a superare il momento più duro. Ed è allora che quegli stessi sconosciuti diventano «la tua famiglia, i tuoi amici… non sono più volti sconosciuti ma persone che non vedi l’ora di rivedere, che aspetti ogni mattina, a cui ti aggrappi, a cui ti affidi».

L’Asl Toscana sud est ringrazia

«Certe emozioni, private ed intime, quando desiderano essere condivise è giusto che siano veicolate perché appartengano a tutti e diano un messaggio di speranza», scrive l’Asl Toscana sud est, che ha pubblicato la lettera dell’ex paziente, ora guarito. «Quando dopo la tempesta torna la quiete e poi il sereno, diventa bellissimo e prezioso il bosco che ci ha riparato durante il temporale. Grazie ad Andrea, paziente Covid, oggi guarito, che ci ha dato il permesso di pubblicare i suoi ringraziamenti al reparto e agli operatori sanitari del reparto Covid del San Donato di Arezzo».