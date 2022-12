Covid, Letta al governo: «Fermatevi, torna emergenza. No alle norme no vax»

Le mosse del governo per quanto riguarda la manovra di bilancio, la gestione del Covid e le questioni di ordine pubblico non convincono le opposizioni, che si scagliano contro l’esecutivo di Giorgia Meloni per chiedere un cambio di rotta. Il segretario del Pd Enrico Letta ha, nello specifico, affidato ad un tweet il proprio pensiero su quanto per lui sia sbagliato dare seguito al decreto, già discusso nei mesi scorsi, che fa decadere la maggior parte delle norme adottate contro i no vax.

Letta sul decreto in favore dei no vax

«Torna l’emergenza Covid ma il governo vuol far passare oggi alla Camera il decreto legge con norme no vax che limitano le misure di contenimento dell’epidemia. Lo approvaste due mesi fa. Ora la situazione è cambiata. Fermatevi. Siate responsabili. Fatelo decadere», ha scritto il politico su Twitter.

Il segretario dem chiede dunque che la decisione presa nei mesi scorsi venga rivalutata alla luce della nuova recrudescenza della pandemia, con i casi che aumentano in Italia e all’estero. A preoccupare è soprattutto quanto si sta verificando in Cina, dove un abitante su cinque sarebbe positivo al tampone covid.

Pd contro il decreto rave

Il Pd, dunque, prova a far valere il proprio ruolo di principale forza di opposizione. Lo fa sulla questione del Covid così come sul tanto discusso decreto rave. A tal proposito molto indicative sono state le parole della capogruppo alla Camera Debora Serracchiani, che ha accusato l’esecutivo di essere in confusione sottolineando che «questo decreto è sbagliato e non deve essere approvato».

«In queste ore il ministro della Salute Schillaci e la presidente Meloni stanno dicendo cose diametralmente opposte a quanto previsto nel decreto Governo e maggioranza sono estremamente confusi e stanno sbagliando. Per questo confermiamo la nostra completa e assoluta opposizione, con tutti gli strumenti possibili», ha aggiunto la dem.