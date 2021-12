Covid: Italia e Spagna uniche gialle in un’Europa quasi interamente rossa

Italia e Spagna sono gli unici Paesi in tutta l’Unione Europea a non essere ad alto rischio. A dirlo è la mappa diffusa dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che ha aggiornato i colori di tutte le aree del Vecchio Continente. Tutta Europa, quindi, è rossa, alcune aree sono il rosso scuro, indice di altissima pericolosità. Italia e Spagna restano gialle grazie alle aree dello stesso colore al proprio interno. Lo stato iberico ne presenta soltanto una: l’Estremadura. Sono sette, invece, le regioni italiane che mantengono il colore sotto la soglia di rischio elevato: Basilicata, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria. L’incidenza massima nell’Unione Europea si può riscontrare, secondo la mappa, in Germania, Irlanda, Grecia, nell’area del Benelux e nell’Europa dell’Est.

— ECDC (@ECDC_EU) December 2, 2021