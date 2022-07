Covid Italia: l’Rt arriva a 1,4 e l’incidenza cresce del 40 per cento

Le analisi della Cabina di regia dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero alla Salute confermano l’andamento in crescita dei dati di circolazione del Covid in Italia. Continua a salire l’Rt, che è arrivato a 1,4. In aumento anche l’incidenza, che ha superato i mille contagi ogni 100 mila abitanti. Crescono inoltre ricoveri e terapie intensive.

Covid Italia, Rt e incidenza settimanale in aumento

La scorsa settimana l’indice Rt era a 1,3. In crescita da alcune settimane, adesso è salito a 1,4. L’incidenza settimanale è passata da 763 a 1.071 casi ogni 100 mila abitanti nel giro di sette giorni: aumento del 40 per cento, con una lieve flessione della salita visto che nel periodo precedente era stato del 51 per cento. La Regione con il dato più alto è la Campania (1.482 casi per 100 mila abitanti). seguono Puglia (1.320), Abruzzo (1.291), Umbria (1.275) e Lazio (1.250).

Covid Italia, sale l’occupazione dei posti letto in ospedale

L’occupazione dei posti letto in ospedale va di pari passo con l’aumento di Rt e incidenza. Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 3,5 per cento (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 7 luglio) contro il 2,6 per cento del 30 giugno. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale invece al 13,3 per cento (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 30 giugno) rispetto al 10,3 per cento di sette giorni prima.

Covid Italia, nessuna Regione o PA a rischio basso

Nessuna Regione o Provincia Autonoma è classificata a rischio basso. 12 sono classificate a rischio moderato, con 2 ad alta probabilità di progressione, mentre 9 sono classificate a rischio alto per la presenza di molteplici allerte di resilienza e una per non aver raggiunto la soglia minima di qualità dei dati trasmessi all’Istituto, si legge nel report settimanale.

Covid Italia, come sono stati rilevati i nuovi casi

La percentuale dei casi di Covid-19 rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in lieve aumento (10 per cento rispetto al 9 per cento della la scorsa settimana). In diminuzione la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (41 per cento contro 44 per cento), e in aumento la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (49 per cento da 47 per cento).