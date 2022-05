Covid Italia, Rt ancora in calo: 0,89

Continua il calo dei contagi di Covid nel nostro Paese. Questa settimana l’indice di trasmissibilità Rt è arrivato a 0,89: sette giorni fa era a 0,96. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus. Scende anche l’incidenza, che si fissa a 375 su 100 mila abitanti, rispetto a 458 della scorsa settimana.

Covid Italia, il calo dei ricoveri

Il tasso di occupazione in terapia intensiva scende al 3,1 per cento (rilevazione giornaliera del ministero della Salute al 19 maggio) rispetto al 3,4 per cento (rilevazione al 12 maggio). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 10,9 per cento rispetto al 12,6 per cento. Secondo la rilevazione effettuata negli ospedali sentinella della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (Fiaso), nella settimana dal 10 al 17 maggio il numero totale dei pazienti ricoverati, sia nei reparti ordinari che nelle terapie intensive, si è ridotto del 14,9 per cento: una diminuzione doppia rispetto a quella del periodo 3-10 maggio quando il calo era stato del 7,5 per cento. Fiaso evidenzia che in particolare si sono ridotti del 15 per cento i casi nei reparti ordinari e del 14,8 per cento nelle rianimazioni. E vanno di pari passo i ricoveri pediatrici. Nella rilevazione del 17 maggio, nei quattro ospedali pediatrici e nei reparti di pediatria degli ospedali aderenti alla rete sentinella Fiaso, è stata osservata una riduzione dei pazienti Covid pari al 15,9 per cento. In generale, nelle terapie intensive la percentuale di pazienti no vax che hanno contratto il Covid grave rappresenta il 24 per cento del totale.

LEGGI ANCHE: Il Covid sarà malattia professionale: c’è l’intesa tra i Paesi Ue

Covid Italia, nessuna Regione a rischio alto

Nessuna Regione o Provincia Autonoma è classificata a rischio alto. Una Regione è classificata a rischio moderato a causa di molteplici allerte di resilienza, mentre tutte le restanti Regioni/PA sono classificate a rischio basso secondo.