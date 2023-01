Covid Italia, in calo Rt e incidenza: il report settimanale

Rt e incidenza Covid in calo in Italia. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale deIl’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute. Per quanto riguarda l’incidenza, il dato settimanale a livello nazionale è di 88 casi ogni 100 mila abitanti nel periodo 13-19 gennaio, rispetto ai 143 casi su 100mila dal 6 al 12 gennaio.

L’indice di trasmissibilità a 0,89

Scende inoltre l’indice di trasmissibilità di Covid-19. In Italia, nel periodo 28 dicembre 2022-10 gennaio 2023, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,89, in calo rispetto alla settimana precedente (quando si è attestato a 0,91) e sempre sotto la soglia epidemica di 1. Anche l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in diminuzione e resta sotto la soglia epidemica: l’Rt ospedaliero è infatti pari a 0,78 al 10 gennaio, rispetto al dato di 0,80 relativo al 3 gennaio.

Covid, giù i ricoveri di pazienti positivi

Sono inoltre in calo i ricoveri di pazienti positivi al Covid. A livello nazionale il tasso di occupazione in terapia intensiva scende dal 3,1 per cento (rilevazione al 12 gennaio) al 2,3 per cento (rilevazione giornaliera del ministero della Salute al 19 gennaio). Il tasso di occupazione in area medica passa, nello stesso periodo, dal 10,1 per cento al 7,9 per cento

Nessuna Regione classificata a rischio alto

Anche questa settimana nessuna Regione/Provincia Autonoma italiana è classificata a rischio alto per Covid-19. Quattro quelle a rischio moderato (erano 7 la settimana scorsa) e 17 a rischio basso (erano 14). Nove Regioni/PA riportano almeno una allerta di resilienza. Tre Regioni/PA riportano molteplici allerte di resilienza.

Il bollettino settimanale dell’Oms

Dal 9 al 15 gennaio 2023 sono stati segnalati quasi 2,8 milioni di nuovi casi di Covid-19 nel mondo e oltre 13 mila decessi. Negli ultimi 28 giorni sono 13 milioni i casi e quasi 53 mila i decessi, con -7 per cento e +20 per cento rispetto alle quattro precedenti settimane. Da inizio pandemia al 15 gennaio 2023, sono stati oltre 662 milioni i casi di Covid e più di 6,7 milioni i decessi. Lo rende noto l’Organizzazione Mondiale della Sanità nel bollettino settimanale.