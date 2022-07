Covid Italia, salgono ancora Rt e incidenza

Secondo il monitoraggio settimanale sull’andamento della pandemia in Italia, anche questa settimana salgono incidenza e indice Rt. La prima passa da 504 contagi ogni 100 mila registrata nel periodo 17-23 giugno a 763 contagi/100 mila registrati dal 24 al 30 giugno. L’indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici di Covid-19 è stato pari a 1,30, in aumento rispetto alla settimana precedente, in cui segnava 1,07, e oltre la soglia epidemica. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in aumento ed anch’esso sopra la soglia: è infatti pari a 1,22 al 20 giugno contro il valore di 1,16 al 14 giugno.

Covid Italia, in aumento le terapie intensive

Il tasso di occupazione da parte di pazienti Covid nei reparti di terapia intensiva degli ospedali italiani sale al 2,6 per cento (secondo la rilevazione giornaliera del ministero della Salute al 30 giugno) rispetto al 2,2 per cento di sette giorni prima. In aumento anche la percentuale di occupazione dei posti letto da pazienti Covid nei reparti di area medica, che si attesta al 10,3 per cento contro il 7,9 per cento di una settimana fa.

Covid Italia, 8 Regioni/PA a rischio alto

Sono 8 le Regioni/Province Autonome classifica a rischio alto Covid-19 per la presenza di molteplici allerte di resilienza: 3 di queste sono ad alta probabilità di progressione. Le restanti Regioni/PA sono classificate a rischio moderato (3 delle quali ad alta probabilità di progressione). Inoltre, si legge nel report, 20 Regioni/Pa riportano almeno una singola allerta di resilienza e 8 molteplici allerte di resilienza.

Covid Italia, come sono stati rilevati i nuovi casi

La percentuale dei casi di Covid-19 rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti risulta stabile al 9 per cento. Sostanzialmente stabile anche la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (44 per cento), così come quella dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (47 per cento).