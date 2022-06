Covid Italia, salgono Rt e incidenza

Mentre fa discutere l’ipotesi dello stop all’isolamento per i positivi al Covid, il monitoraggio settimanale della Cabina di regia Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute evidenzia l’aumento dell’incidenza e dell’indice Rt. La prima sale a 310, mentre il secondo arriva a 0,83.

Covid Italia, crescono Rt e incidenza

Torna a crescere l’incidenza settimanale a livello nazionale: come si può leggere nel report, nella settimana dal 10 al 16 giugno è stata pari 310 casi ogni 100 mila abitanti, contro 222 ogni 100 abitanti abitanti della settimana precedente (3-9 giugno). Aumenta anche l’indice di trasmissibilità Rt. Nel periodo 25 maggio-7 giugno, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è infatti stato pari a 0,83, in crescita rispetto alla settimana precedente, con un range che supera la soglia epidemica. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in aumento, con un intervallo che raggiunge la soglia epidemica: Rt a 0,95 al 7 giugno, contro Rt a 0,80 al 31 maggio.

Covid Italia, i dati delle ospedalizzazioni

Variazioni minime per quanto riguarda i letti occupati da pazienti Covid. Il tasso di occupazione in terapia intensiva scende al 1,9 per cento (rilevazione giornaliera al 16 giugno) contro il 2,0 per cento (9 giugno). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale invece al 6,7 per cento (rilevazione del 16 giugno) contro 6,6 per cento di sette giorni prima.

Covid Italia, sei Regioni a rischio alto

Una sola Regione è classificata a rischio basso. 14 sono classificate a rischio moderato e 6 a rischio alto per la presenza di molteplici allerte di resilienza, sottolinea il report. Per quanto riguarda i nuovi positivi, la percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è stabile al 10 per cento. In aumento quella dei contagi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi: 44 per cento, contro il 42 per cento di sette giorni fa. Diminuisce invece la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening: 47 per cento, prima era al 49 per cento.