Covid Italia, ricoveri in lieve aumento

Sono in leggero aumento i ricoveri di pazienti Covid in Italia. Come evidenzia il report settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità, il tasso di occupazione media nei reparti di area medica degli ospedali italiani è salito al 15,5 per cento, dato del 7 aprile, rispetto al 15,2 per cento rilevato il 31 marzo. Invariato invece il tasso di occupazione media dei reparti di terapia intensiva, che rimane stabile al 4,7 per cento. Secondo i dati del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e ministero della Salute sull’andamento epidemiologico Covid, solo una Regione/Provincia Autonoma risulta classificata a rischio alto a causa di molteplici allerte di resilienza, mentre la scorsa settimana erano quattro. Sono invece 11 le Regioni/Province Autonome a rischio moderato, di cui due ad alta probabilità di progressione a rischio alto, mentre le restanti sono classificate a rischio basso.

Covid Italia, i dati relativi a incidenza settimanale e Rt

Dopo il primo lieve calo della scorsa settimana si registra ancora una riduzione dell’incidenza settimanale dei contagi a livello nazionale: 776 ogni 100 mila abitanti, rispetto agli 836 ogni 100 mila dei precedenti sette giorni. Nel periodo 16-29 marzo, evidenzia l’Iss, l’indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici di Covid è stato pari a 1,15, in diminuzione rispetto alla settimana precedente ma con un range che supera la soglia epidemica anche nel limite inferiore. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero invece, si legge nel report, rimane costante, con un Rt pari a 1,03.

Covid Italia, le dichiarazioni del sottosegretario Costa

Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ospite di Radio anch’io su Rai Radio 1, ha dichiarato che «è ragionevole pensare che, in un primo momento, si possa procedere a una quarta dose solo per gli over 80», aggiungendo che «la Commissione tecnico-scientifica dell’Aifa dovrebbe riunirsi il prossimo 12 aprile». Per quanto riguarda l’obbligo di mascherina al chiuso, Costa ha detto: «Credo che si possa trasformare l’obbligo in una raccomandazione, ma in particolari situazioni come nel trasporto, nelle metropolitane, negli autobus, nei treni, forse conviene mantenere l’obbligo delle mascherine ancora per un po’ visto che il numero dei contagi da Covid-19 è ancora alto».