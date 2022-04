Covid, Italia quinta al mondo per nuovi casi

L’Italia è il quinto Paese al mondo per nuovi positivi al Covid e terza in Europa per casi e decessi. È il quadro delineato dall’ultimo report settimanale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Nel periodo in esame sono stati segnalati oltre 9 milioni di nuovi casi e più di 26 mila decessi, che portano il bilancio da inizio pandemia a poco più di 489 milioni di contagi e oltre 6 milioni di morti. Tutte le regioni, sottolinea l’Oms, hanno registrato un calo sia dei casi sia dei decessi.

Covid, il maggior numero di nuovi positivi in Corea del Sud

Il maggior numero di nuovi positivi è stato riportato da Repubblica di Corea (2.058.375), Germania (1.371.270), Francia (959.084), Vietnam (796.725) e Italia (486.695). Il maggior numero di morti di pazienti Covid è stato segnalato da Stati Uniti (4.435), Federazione Russa (2.357), Repubblica di Corea (2.336), Germania (1.592) e Brasile (1.436).

Covid, Italia terza in Europa per morti dopo Russia e Germania

A livello europeo, i nuovi contagi settimanali sono diminuiti per la seconda settimana consecutiva. Ma in quattro Paesi della regione sono cresciuti del 20 per cento o più: specie a Malta (+74 per cento), in Uzbekistan (+28 per cento) e Kirghizistan (+27 per cento). In Europa, ai primi posti per numero di morti riportate ci sono Federazione Russa (2.357, 1,6/100 mila abitanti), Germania (1.592, 1,9/100 mila) e Italia (966, 1,6/100 mila).

Covid, l’Oms: «Casi in calo, ma con meno tamponi effettuati»

«Dopo l’aumento osservato durante la prima metà di marzo, il numero di nuovi casi di Covid-19 nel mondo è diminuito per la seconda settimana consecutiva, con un calo del 16 per cento dal 28 marzo al 3 aprile. In forte riduzione anche il numero dei nuovi decessi (-43 per cento)»: nella settimana precedente era stato rilevato un “picco artificiale” di morti legato a cambiamenti nella definizione delle morti Covid in Usa e Cile, oltre che ad aggiustamenti retrospettivi in India e nel Sudest asiatico. «Queste tendenze dovrebbero essere interpretate con cautela, poiché diversi Paesi stanno progressivamente cambiando le loro strategie di test, determinando una riduzione complessiva dei tamponi eseguiti e quindi dei positivi rilevati», sottolinea l’Oms.