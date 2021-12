Covid Italia, 23mila 195 positivi e 129 morti: i dati del 15 dicembre

Secondo giorno consecutivo di numeri drammatici e in rialzo per l’Italia che fronteggia il Covid. Il virus corre e i contagi aumentano, confermando la crescita evidenziata già da parecchie settimane. Se ieri erano stati 20mila 677, in rialzo rispetto a lunedì, oggi si registra un’ulteriore aumento. Nei dati diffusi dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile, relativi alle ultime 24 ore, si parla di 23mila 195 nuovi contagi. L’aumento riguarda, purtroppo, anche i decessi: ieri 120, oggi 129. Mai così tante vittime in un giorno dall’inizio della quarta ondata. Il tasso di positività continua la propria altalena e risale fino a toccare il 3,7 per cento a causa del minor numero di tamponi molecolari e antigenici processati: oggi 634mila 638 contro i 776mila 563 di ieri. 153 i nuovi ricoverati e 7 i nuovi pazienti in terapia intensiva. 14mila 802 coloro che hanno superato l’infezione e risultano tra i dimessi o i guariti.

Covid Italia: i numeri totali

I positivi al Covid in Italia superano quota 300mila. Per l’esattezza oggi nel paese si registrano 305mila 653 casi. Tra loro sono 8mila 179 i ricoverati e 870 in terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia i casi sono stati 5 milioni 282mila 76, di cui 4 milioni 841mila 245 hanno superato la positività e quindi sono guariti. Il conto delle vittime sale a quota 135mila 178.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Incoraggianti per il ministero della Salute i dati relativi alle somministrazioni dei vaccini. In totale fino alla mezzanotte di ieri, sono state iniettate 509mila 201 dosi, contro le 498mila 408 del giorno precedente. Dosi booster ancora in crescita, passate da 438mila 790 a 452mila 479. A completare il quadro sono 29mila 624 prime dosi, 26mila 442 seconde e 656 monodose. In totale dall’inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 103 milioni 104mila 85 dosi. Da oggi nel Lazio e da domani nel resto delle Regioni e delle province autonome d’Italia si potranno vaccinare anche i bambini tra i 5 e gli 11 anni. «Un atto d’amore», lo ha definito Franco Locatelli, presidente della Consiglio Superiore di Sanità.