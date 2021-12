Covid, in Italia 11 casi di Omicron. Brusaferro: «Altri casi da confermare»

Il Covid continua a correre in Italia e con esso anche Omicron. In tutta il Paese sono state riscontrate 11 sequenze della variante sudafricana, come ha confermato il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità e portavoce del Cts, Silvio Brusaferro. In audizione alla Commissione affari costituzionali del Senato, infatti, quest’ultimo ha dichiarato che «Attualmente in Italia ci sono 11 sequenze di variante Omicron, altre che devono essere ancora confermate. I casi confermati riguardano persone transitate attraverso il Sudafrica, o in contatto stretto con persone provenienti dal quel paese».

Covid, Omicron in Italia: 11 casi in 4 regioni più Bolzano

Gli 11 casi in questione riguardano 4 regioni. La variante Omicron, una delle più contagiose del Covid e l’ultima “scoperta” al mondo, si trova attualmente in Campania, Calabria, Sardegna e Veneto. A loro si aggiunge la provincia autonoma di Bolzano. Il presidente dell’Iss ha parlato di un aumento di persone che, in prospettiva, rischiano di finire in ospedale. Questa crescita sarà registrata a causa delle vacanze natalizie. Cenoni, feste, assembramenti a causa dello shopping, rischiano secondo Brusaferro di far degenerare la situazione.

Covid, Brusaferro sui vaccini: «Non sono strumenti sperimentali»