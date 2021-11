Covid Italia: oltre 6mila i nuovi positivi, i dati del 22 novembre

La settimana italiana si apre, relativamente ai dati della diffusione del Covid-19, in lieve ribasso. Sono “solo” 6mila 404, infatti, i nuovi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore. Un dato che permette alla curva delle nuove positività di proseguire in maniera meno ripida, ma che va analizzando a fronte di un minor numero di tamponi, molecolari e antigenici, effettuati. Si parla di circa 267mila test, un dato nettamente inferiore a quello di ieri quando erano stati 487mila 109 e i nuovi positivi 9mila 709. Il tasso di positività, quindi, subisce un lieve rialzo e si porta a quota 2,4 per cento. Rispetto a ieri, invece, è salito il conto dei morti. Se il 21 novembre si erano registrati 46 decessi, oggi sono stati 70. Diminuisce il gruppo composto dai pazienti dimessi o guariti: da 4mila 302 a 3mila 579. 191, invece, i nuovi ricoveri, di cui 29 in terapia intensiva.

Covid Italia: i numeri totali

I numeri complessivi vedono il totale dei casi salire a 4 milioni 932mila 91. Una cifra che fa avvicinare l’Italia, quindi, a quota 5 milioni. Attualmente positivi sono 151mila 514 persone in tutto il paese. I deceduti nel complesso sono stati 133mila 247, i dimessi e i guariti 4 milioni 647mila 330. Ricoverati allo stato attuale 5mila 56 pazienti, di cui 549 in terapia intensiva. Infine il dato sui tamponi: nel complesso 114 milioni 767mila 310 test eseguiti in tutto il Paese.

Italia: i dati sui vaccini

Fino alla mezzanotte di ieri, in Italia sono state somministrate oltre 93milioni di dosi. Per l’esattezza sono stati 93 milioni 494 mila 935 i vaccini somministrati. Solo nella giornata di ieri si parla di 75mila 349 dosi. A fare da traino sono ancora le terze dosi, le “booster”: ben 50mila 912. Un dato che sembra destinato ad aumentare ulteriormente con l’apertura via via a tutte le fasce d’età e il passare delle settimane, facendo “rientrare” anche chi nel frattempo ha raggiunto i sei mesi dall’ultima somministrazione. Solo 8mila 559, invece, le prime dosi, mentre 15mila 483 le seconde. La media settimanale delle somministrazioni giornaliere è di 189mila 687 dosi.