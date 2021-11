Covid Italia, 12mila 448 nuovi positivi: in rialzo i numeri del 24 novembre

Salgono ancora i nuovi positivi. Secondo i dati di oggi, 24 novembre 2021, il Covid continua a correre e nel bollettino diffuso da ministero della Salute e Protezione Civile si legge un aumento anche rispetto a ieri. I nuovi positivi in Italia sono 12mila 448, oltre 2mila in più di ieri quando i pazienti registrati erano 10mila 47. Un dato che arriva a fronte di 562mila 505 tamponi e che porta, quindi, alla crescita anche del tasso di positività. Dall’1,4 per cento di ieri si sale a 2,2. Inoltre sono stati registrati altri 85 morti, 2 in più di ieri. 45, invece, i pazienti ricoverati in ospedale e tra questi 13 sono in terapia intensiva. Il dato incoraggiante riguarda l’aumento dei nuovi guariti o dimessi: 7mila 5558 persone hanno battuto il virus e si sono negativizzate.

🔴 #Coronavirus, 24 novembre 2021 • Attualmente positivi: 159.317

• Deceduti: 133.415 (+85)

• Dimessi/Guariti: 4.661.853 (+7.558)

• Ricoverati: 5.202 (+45)

• di cui in Terapia Intensiva: 573 (+13)

• Tamponi: 116.019.095 (+562.505) Totale casi: 4.954.585 (+12.448, +0,25%) pic.twitter.com/HZB80nf0xk — YouTrend (@you_trend) November 24, 2021

Covid Italia: i numeri totali

In totale in Italia sono 159mila 317 le persone che attualmente risultano essere positive al Covid. Nell’arco di tutto il periodo pandemico, i deceduti sono stati 133mila 415, i casi registrati 4milioni 954mila 585. I ricoverati attualmente sono, invece, 5mila 202 di cui 573 in terapia intensiva. 4milioni 661mila 853 i dimessi o guariti, 116milioni 19mila 95 i tamponi, molecolari o antigenici, processati dall’inizio della pandemia a oggi.

Italia: i dati sui vaccini

Alla mezzanotte di ieri, la campagna vaccinale ha confermato il suo trend. A trascinare le somministrazioni sono le terze dosi. Difatti, nella giornata del 23 novembre sono state somministrate 219mila 115 dosi booster, su un totale di 247mila 207 vaccini fatti. Si parla di 10mila 905 prime dosi e 16mila 359 seconde, con 828 monodosi a completare il quadro. La media settimanale delle somministrazioni giornaliere sale in maniera netta, passando da 193mila 767 a 207mila 845.