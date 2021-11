Covid Italia: 10mila 638 nuovi positivi, i numeri del 18 novembre

Il Covid in Italia continua a correre. Sono 10mila 638 i nuovi positivi ai test Covid. Lo ha comunicato il ministero della Salute, che ha pubblicato i dati delle ultime 24 ore, a fronte di 625mila 774 tamponi molecolari e antigenici eseguiti in tutta Italia. Ieri erano stati 10mila 172. Sempre nella giornata di ieri, però, i tamponi eseguiti erano stati 537mila 765. Le vittime, invece, hanno fatto registrare un lieve calo: oggi sono 69, ieri erano state 72. Numeri che vanno attenzionati, secondo quanto detto anche oggi dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa e che permetterebbero alle Regioni di non scivolare in zona gialla. Alcune aree nel nord Italia rischiano il cambio di colore e l’aumento delle restrizioni nelle prossime settimane.

🔴 #Coronavirus, 18 novembre 2021 • Attualmente positivi: 132.513

• Deceduti: 133.034 (+69)

• Dimessi/Guariti: 4.628.340 (+5.148)

• Ricoverati: 4.591 (+45)

• di cui in Terapia Intensiva: 503 (+17)

• Tamponi: 112.899.331 (+625.774) Totale casi: 4.893.887 (+10.638, +0,22%) pic.twitter.com/4WNF0AeJ1G — YouTrend (@you_trend) November 18, 2021

Tasso di positività in lieve calo

Analizzando il raffronto tra le ultime 24 ore e le precedenti, il tasso di positività ha subito un lieve calo, passando da 1,9 per cento a 1,7. Un dato incoraggiante, a cui si aggiunge l’incremento dei dimessi e guariti: 5mila 148 in più rispetto a ieri. Aumenta, invece, il numero di pazienti in terapia intensiva in tutta Italia: 503, 17 in più rispetto a ieri quando erano stati registrati 486 positivi. Aumentano di 28 unità, invece, i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, passando dai 4mila 60 di ieri ai 4mila 88 odierni.

Covid Italia: i numeri totali

Al 18 novembre 2021, quindi, i numeri italiani parlano di 132mila 513 attualmente positivi. I casi totali dall’inizio della pandemia sono 4milioni 893mila 887. Sempre per restare sui dati generali, 4milioni 628mila 340 sono i pazienti guariti/dimessi, mentre i deceduti sono stati 133mila 34.

Italia: i dati sui vaccini

Fino alla mezzanotte di oggi, inoltre, l’Italia ha fatto registrare la somministrazione di 92milioni 772mila 638 dosi di vaccino. Solo ieri sono state 205mila 63 di cui 17mila 641 prime dosi, 38mila 116 seconde, 992 monodose e 148mila 314 addizionali, cioè la terza dose. La media settimanale dovrebbe oscillare intorno alle 181mila dosi giornaliere somministrate.