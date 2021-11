Covid Italia, numeri ancora in rialzo: 13mila 764 i nuovi positivi del 25 novembre

Quarto giorno di fila di numeri in aumento. Il bollettino di oggi, 25 novembre 2021, riguardante tutti i numeri del Covid diffuso dal ministero della Salute, pone l’accento ancora una volta su una curva in costante rialzo. I nuovi positivi odierni, infatti, sono 13mila 764, ancora superiori ai 12mila 448 di ieri e raddoppiati rispetto ai dati di lunedì. Se è vero che sono aumentati i pazienti contagiati dal Covid, però, è anche vero che il numero dei tamponi processati nelle ultime 24 ore è superiore a quello di ieri: si è passati da 562mila 505 test a 649mila 998. Per questo il tasso di positività ha subito un leggero calo, dal 2,2 per cento al 2,1. Cala il numero dei decessi, ieri 85 oggi 71. I ricoverati aumentano di 75 unità, le terapie intensive salgono di 15. Il gruppo di dimessi e guariti conta altre 6mila 404 persone che hanno superato il virus.

🔴 #Coronavirus, 25 novembre 2021 • Attualmente positivi: 166.598

• Deceduti: 133.486 (+71)

• Dimessi/Guariti: 4.668.257 (+6.404)

• Ricoverati: 5.277 (+75)

• di cui in Terapia Intensiva: 588 (+15)

• Tamponi: 116.669.093 (+649.998) Totale casi: 4.968.341 (+13.764, +0,28%) pic.twitter.com/tWQknUzq8o — YouTrend (@you_trend) November 25, 2021

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi in Italia sono 166mila 598. Il Covid continua a correre e i dati odierni richiamano a una situazione molto simile a quella vissuta a fine aprile scorso. I numeri totali, invece, parlano di 4milioni 968mila 341 persone che sono state infettate dal virus dall’inizio della pandemia e di 4milioni 668mila 257 tra guariti e dimessi. 133mila 486, invece, i deceduti. In ospedale sono ricoverate 5mila 277 persone a causa del Covid, 588 in terapia intensiva.

Italia: i dati sui vaccini

Le dosi di vaccino somministrate in totale salgono a 94milioni 381mila 85. Solo ieri, con i dati del ministero fino alla mezzanotte, si parla di 271mila 810 dosi, di cui 10mila 385 prime, 19mila 967 seconde e 240mila 653 terze. 805, invece, le monodosi somministrate. La media settimanale delle somministrazioni giornaliere sale ulteriormente e si attesta su 219mila 567. Con l’introduzione delle nuove norme relative al super green pass questi numeri potrebbero essere destinati a salire.