Covid Italia: il bollettino del 26 novembre, nuovi positivi sopra i 13mila

Il bollettino del 26 novembre 2021 diffuso dal ministero della Salute e riguardanti i dati sul Covid in Italia parla di numeri all’insegna della stabilità. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, infatti, sono 13mila 686, praticamente gli stessi di ieri, quando erano stati segnalati 13mila 764 casi. Varia, però, il dato relativo ai tamponi, in netto calo: ieri 649mila 998, oggi 557mila 180. Per questo il tasso di positività sale a 2,5 per cento, 0,3 in più di ieri (2,2 per cento). Il saldo dei pazienti in terapia intensiva e nei reparti ordinari aumenta: +18 ne primo caso e +49 nel secondo. Diminuiscono, invece, i decessi, dai 71 di ieri ai 51 odierni. Infine sono stati 7mila 610 i pazienti guariti o dimessi dagli ospedali, e quindi negativizzati.

🔴 #Coronavirus, 26 novembre 2021 • Attualmente positivi: 172.618

• Deceduti: 133.537 (+51)

• Dimessi/Guariti: 4.675.867 (+7.610)

• Ricoverati: 5.354 (+77)

• di cui in Terapia Intensiva: 606 (+18)

• Tamponi: 117.226.273 (+557.180) Totale casi: 4.982.022 (+13.686, +0,28%)

Covid Italia: i numeri totali

172mila 618 gli attualmente positivi in tutta Italia. Nel conto dei numeri totali, i ricoverati in ospedale a causa del Covid, invece, ci sono 5mila 354 persone, di cui 606 in terapia intensiva. Il conto dei deceduti complessivi sale a 133mila 537 su un totale di 4milioni 982mila 22 casi. Di questi, i restanti 4milioni 675mila 867 hanno battuto il virus.

Italia: i dati sui vaccini

Un dato incoraggiante riguarda l’aumento di vaccini somministrati fino alla mezzanotte di ieri. Rispetto al giorno precedente, infatti, il trend parla di un’ulteriore crescita passando da 271mila 810 a 320mila 354 dosi somministrate. 269mila 244 sono state solo le dosi addizionali, mentre 25mila 607 le prime e 24mila 753 le seconde. 750 i monodose. La media settimanale delle somministrazioni giornaliere cresce leggermente e da 219mila 567 passa a 237mila 706.