Covid Italia, il bollettino del 2 dicembre: 72 morti e 16mila 806 nuovi positivi

Calano i morti ma aumentano i nuovi positivi. I numeri delle ultime 24 ore, diffusi poco dal ministero della salute, parlano di 16mila 806 nuovi positivi in tutto il Paese e di 72 decessi. Crescono i contagi rispetto a ieri, quando i nuovi positivi sono stati 15mila 85, ma diminuiscono le vittime, ieri 103. Cala anche il tasso di positività anche se di poco, oggi al 2,5 per cento dopo il 2,6 toccato ieri. Sono stati 679mila 462 i tamponi antigenici e molecolari processati, 100mila in più rispetto al precedente dato di 573mila 775 test effettuati. I ricoveri aumentano di 62 unità, le terapie intensive di 12. Il conto di dimessi e guariti aumenta di 7mila 650 pazienti, negativizzatisi nelle ultime 24 ore.

🔴 #Coronavirus, 02 dicembre 2021 • Attualmente positivi: 208.871

• Deceduti: 134.003 (+72)

• Dimessi/Guariti: 4.717.556 (+7.650)

• Ricoverati: 5.996 (+62)

• di cui in Terapia Intensiva: 698 (+12)

• Tamponi: 120.584.972 (+679.462) Totale casi: 5.060.430 (+16.806, +0,33%) pic.twitter.com/ZQ7XcVgtOu — YouTrend (@you_trend) December 2, 2021

Covid Italia: i numeri totali

Il conto dei positivi al Covid in Italia sale così a 208mila 871. Al 2 dicembre 2021 i dati complessivi parlano di 5milioni 60mila 430 persone che sono state infettate dal virus e di 4milioni 717mila 556 che lo hanno superato. 134mila e 3, i morti in tutto il Paese in totale. Attualmente ricoverati negli ospedali italiani ci sono 5mila 996 persone a causa dei sintomi dovuti al Covid e tra queste 698 hanno sviluppato problemi gravi, tali da portarli in terapia intensiva.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Dopo le 382mila 236 dosi somministrate comunicate nei dati di ieri, i vaccini continuano la propria corsa e salgono a 430mila 614 somministrazioni fino alla mezzanotte di oggi. Ben 374mila 325 le terze dosi, che raggiungono quasi il totale dei vaccini comunicati ieri. Poi 30mila 286 prime dosi, in linea con i numeri di ieri (30mila 112), 25mila 287 seconde e 716 monodose. La media settimanale delle somministrazioni giornaliere sale a 341mila 198.