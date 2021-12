Covid Italia, i numeri del 9 dicembre: 12mila 527 nuovi casi, 79 i decessi

I numeri diffusi dal ministero della Salute e dalla Protezione civile, relativi alle ultime 24 ore, parlano di 12mila 527 nuovi positivi. Un dato in calo rispetto ai 17mila 959 di ieri, ma su cui pesa la drastica diminuzione di tamponi processati ieri. Oggi, 9 dicembre, si parla di 312mila 828 test molecolari o antigenici, cioè 242mila meno rispetto ai dati diffusi nel giorno dell’Immacolata. Il tasso di positività, già salito a 3,2, ora raggiunge il 4 per cento. Calano i decessi, oggi 79 contro gli 86 di ieri. Aumentano di 254 unità i ricoverati, di 20 i pazienti in terapia intensiva. Il gruppo formato da dimessi e guariti conta 7mila 98 nuovi negativi.

Covid Italia: i numeri totali

Oggi, 9 dicembre, in Italia ci sono 254mila 553 persone positive al Covid 19. Un quadro che porta il paese a una situazione molto simile a quella vissuta alla fine dello scorso maggio, almeno a livello numerico relativamente ai nuovi contagi. 7mila 144 di loro sono attualmente ricoverate in ospedale e tra questi 811 sono in terapia intensiva. Il conto totale dei casi dall’inizio della pandemia è di 5 milioni 164mila 780: 4 milioni 775mila 676 sono guariti, mentre 134mila sono i deceduti.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Nella giornata di ieri sono state superate le 100 milioni di dosi di vaccino anti Covid 19 somministrate. Il dato preciso parla di 100 milioni 83mila 572 dosi in tutta Italia. Alla mezzanotte di ieri, complice la giornata di festa, sono state solo 271mila 727 le dosi somministrate. Come sempre, sono le terze dosi a fare da traino con 238mila 704 somministrazioni. “Solo” 22mila 573 le prime, 10mila 64 le seconde e 386 i monodose. La media settimanale delle somministrazioni giornaliere è leggermente calata, scivolando a quota 437mila 365 vaccini.