Covid Italia Bollettino, i numeri del 7 dicembre: 99 morti e 15mila 756 nuovi positivi

Sono 15mila 756 i nuovi positivi in Italia nel bollettino diffuso oggi, 7 dicembre, dal Ministero della Salute. Il Covid continua a farsi largo e a contagiare i cittadini in tutto il Paese, generando anche 99 morti. Ieri erano stati 9mila 503 i contagiati trovati e 92 i decessi. Il divario netto riguarda i tamponi, oggi 695mila 136 rispetto ai 301mila 560 del bollettino di lunedì. Il tasso di positività scende al 2,27 per cento, in calo dopo il picco di 3,1 per cento fatto registrare ieri. Il gruppo di dimessi e guariti aumenta di 10mila 584 pazienti, ora negativizzatisi. 199 in più i ricoveri nei reparti ordinari, 33 in terapia intensiva.

Covid Italia: i numeri totali In totale in Italia sono 240mila 894 le persone ad oggi ancora positive al Covid 19. Dall’inizio della pandemia ad oggi, quindi in quasi due anni, i casi hanno interessato 5milioni 134mila 318 persone. 4 milioni 759mila 38 sono coloro che hanno superato l’infezione, lasciando gli ospedali e i reparti di ricovero o guarendo con le terapie domiciliari. I ricoverati attualmente sono 6mila 78. Tra loro, 776 sono in terapia intensiva. Covid Italia: i dati sui vaccini Ieri, fino a mezzanotte, sono state somministrate 496mila 117 dosi di vaccino anti Covid 19. Un netto incremento rispetto al giorno precedente, quando il numero finale era stato di 283mila 680 dosi. Sono state ben 424mila 98 le addizionali, poi 42mila 385 prime e 28mila 841 seconde. Soprattutto le prime dosi mostrano un notevole incremento. Quasi raddoppiato il numero nell’arco di 24 ore: domenica erano state 21mila 277. Potrebbero essere i primi effetti dell’introduzione del super green pass, in vigore da ieri, e che ha generato lunghe code agli hub vaccinali in tutta Italia. In totale sono state somministrate 99 milioni 255mila 774 dosi. La media settimanale delle somministrazioni giornaliere è schizzata a 444mila 552.