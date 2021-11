Covid Italia, i numeri del 23 novembre: 10mila 47 nuovi positivi

La diffusione del Covid in Italia prosegue e il paese torna sui numeri dello scorso fine settimana. Sono 10mila 47, infatti, i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore. Questi i dati diffusi poco fa dal ministero della Salute e relativi al 23 novembre 2021. Un aumento rispetto a ieri, quando i contagi erano stati 6mila 404. La differenza notevole, però, è nel numero di tamponi processati. Ieri i molecolari e gli antigenici erano stati solo 267mila, mentre nelle ultime 24 ore sono stati effettuati ben 689mila 280 test. La curva continua a salire in maniera costante ma senza particolari picchi. Il tasso di positività è sceso dal 2,3 per cento di ieri all’1,4 di oggi. Aumentano di 11 unità i pazienti in terapia intensiva, mentre sono 90 i nuovi ricoverati. 83 il conto dei deceduti, mentre il gruppo di dimessi e guariti può contare di altre 6mila 965 persone.

Covid Italia: i numeri totali

Passando ai numeri totali, in Italia gli attualmente positivi sono 154mila 510. I casi totali salgono a 4 milioni 942mila 135, mentre il gruppo di dimessi e guariti sale a 4 milioni 654mila 295. I decessi in Italia sono 133mila 330. Negli ospedali ci sono attualmente ricoverati 5mila 157 pazienti a causa dei sintomi generati dal Covid19. Di questi sono 560 quelli in terapia intensiva. Il totale dei tamponi processati, infine, sfora i 115milioni salendo 115milioni 456mila 590.

Italia: i dati sui vaccini

Infine, i numeri sui vaccini. L’Italia alla mezzanotte di ieri conta 93 milioni 728mila 188 vaccini somministrati. Solo ieri, le dosi sono state 224mila 404 e ancora una volta sono le booster a trainare questo dato. Ben 182mila 61 le terze dosi, numero di gran lunga superiore alle prime dosi, 21mila 285, e alle seconde, 20mila 86. 972, invece, i monodose somministrati. La media settimanale delle somministrazioni giornaliere sale: da 189mila 687 di ieri all’odierna 193mila 767.