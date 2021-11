Covid Italia, i dati del 19 novembre: ancora sopra i 10mila i nuovi positivi

Sono 10mila 544 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore secondo i dati diffusi oggi, 19 novembre 2021. Un trend praticamente invariato se confrontato con i numeri di ieri, quando i pazienti con comprovata positività erano 10mila 638. In Italia, quindi, il numero totale di persone che hanno contratto il Covid sale a 4milioni 904mila 441. Rispetto a ieri, inoltre, diminuiscono le nuove vittime: oggi sono 48 le persone decedute a causa del virus; ieri erano state 69. Aumenta il conto di dimessi e guariti grazie a 5mila 889 persone negativizzate nelle ultime 24 ore. 66 i ricoverati in più, di cui 9 in terapia intensiva. Diminuiti, invece, i tamponi molecolari o antigenici fatti in tutto il Paese: ieri erano 625mila 774, oggi 534mila 690. Il tasso di positività, invece, aumenta, passando dall’1,7 per cento al 2 per cento. Il trend resta stabile rispetto agli ultimi giorni. Si conferma, quindi, un aumento costante dei casi di positività. Un campanello d’allarme da non sottovalutare. Preoccupanti i dati che evidenziano come il maggior numero di casi venga riscontrato in età pediatrica e nella fascia 30-50 anni.

Covid Italia: i numeri totali

Al 19 novembre 2021 sono 137mila 130 i pazienti attualmente positivi in tutta Italia. Mentre il totale dei casi è salito a 4milioni 904mila 441, quello dei dimessi o guariti, quindi dei negativizzati, passa a 4milioni 634mila 229. I pazienti deceduti, invece, sono 133mila 82.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Aumentano in Italia anche le dosi di vaccino somministrate. Se ieri si parlava di 92milioni 772mila 638 dosi, oggi si passa a 93milioni 3mila 762 grazie alle 219mila 510 dosi somministrate nelle ultime 24 ore. A trainare i numeri di oggi sono le terze dosi, ben 157mila 823. In aumento, anche se leggero, anche le prime dosi: ieri erano 17mila 641, oggi 19mila 556. Sempre restando sui dati odierni, 41mila 245 le seconde dosi, circa 3mila in più dei precedenti dati (38mila 116). A queste vanno aggiunti gli 886 sieri di monodose somministrati, 6 in meno di ieri quando erano stati 992.