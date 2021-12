Covid Italia, il numeri del 14 dicembre: 120 morti, nuovi positivi sopra i 20mila

Martedì nero in Italia a causa del Covid 19. I dati diffusi dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile, infatti, parlano di un’escalation di decessi. I numeri di oggi, 14 dicembre 2021, parlano di 120 morti nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 98. Aumentano sensibilmente anche i nuovi positivi, passati da 12mila 712 a 20mila 677. L’aumento dei nuovi contagi è diretta conseguenza della netta crescita dei tamponi processati, passati da 313mila 536 a 776mila 563, quindi più che raddoppiati. Il tasso di positività quindi passa dal 4,1 per cento di ieri al 2,7 per cento odierno. Fortunatamente a raddoppiare sono anche i dimessi e guariti, cioè coloro che si sono negativizzati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati registrati 6mila 726 casi, oggi ben 13mila 908. Sono 219, invece, i nuovi ricoverati, mentre 7 i nuovi ingressi in terapia intensiva.

Covid Italia: i numeri totali

Da 290mila 757 si passa a 297mila 394 attualmente positivi in Italia. Il Covid continua la propria marcia che finora ha interessato 5milioni 258mila 886 persone in tutto il Paese dall’inizio della pandemia e del monitoraggio ad oggi. I deceduti complessivamente sono stati 135mila 49. Attualmente ricoverati negli ospedali italiani ci sono 8mila 26 pazienti, di cui 863 in terapia intensiva. In ormai quasi 2 anni, cioè dal marzo 2020 in poi, ben 4 milioni 826mila e 443 i pazienti che invece hanno superato l’infezione, guarendo e lasciando gli ospedali.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Netto aumento di dosi di vaccino anti Covid somministrate nella giornata di ieri, rispetto alle 24 ore precedenti. Si è passate dalle 303mila 400 dosi di domenica alle 498mila 408 di ieri fino alla mezzanotte. Aumentano ancora le terze dosi, 438mila 790, così come sono cresciute prime e seconde, rispettivamente 31mila 200 e 27mila 679. Sono 739 i monodose somministrati. La media settimanale delle somministrazioni giornaliere è di 462mila 685, anch’essa in leggera crescita rispetto a quella fatta registrare nel bollettino di ieri: 461mila 353. Dall’ingresso del super green pass è aumentato il ritmo di vaccinazione delle prime dosi e l’Italia ha somministrato, a meno di un anno dall’inizio della campagna vaccinale, 102 milioni 564mila 496 dosi.