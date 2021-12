Covid Italia, i numeri dell’1 dicembre: oltre 15mila nuovi casi e 103 morti

103 morti e oltre 15mila nuovi casi. Il mese di dicembre si apre con numeri in netto rialzo e un mercoledì nero. Sono, infatti, 15mila 85 i pazienti trovati positivi al Covid nelle ultime 24 ore a fronte di 573mila 775 tamponi. Ieri erano stati 12mila 764 e i tamponi oltre 700mila. Dall’1,9 per cento, il tasso di positività passa così al 2,6, altro dato in netto aumento. Ciò che fa più male è, però, il secondo giorno di incremento di fila dei decessi, che hanno superato il centinaio raggiungendo quota 103. Ieri erano stati 89, due giorni fa 65. Aumentano di poco i ricoveri: +24, di cui 3 in terapia intensiva. 9mila 457 sono stati invece i pazienti guariti o dimessi nelle ultime 24 ore.

🔴 #Coronavirus, 01 dicembre 2021 • Attualmente positivi: 199.783

• Deceduti: 133.931 (+103)

• Dimessi/Guariti: 4.709.906 (+9.457)

• Ricoverati: 5.934 (+24)

• di cui in Terapia Intensiva: 686 (+3)

• Tamponi: 119.905.510 (+573.775) Totale casi: 5.043.620 (+15.085, +0,3%) pic.twitter.com/YfVWa7sZ1m — YouTrend (@you_trend) December 1, 2021

Covid Italia: i numeri totali

E adesso il conto dei positivi al Covid in tutta Italia si avvicina a quota 200mila: sono 199mila 783. I dati totali parlano di 5milioni 43mila 620 casi da inizio della pandemia. Hanno superato l’infezione in 4milioni 709mila e 906, mentre non ce l’hanno fatta e sono deceduti 133mila 931 pazienti. I ricoverati allo stato attuale sono 5mila 934 e tra loro 686 sono in terapia intensiva. Il dato dei tamponi molecolari e antigenici processati dall’apparizione del virus (e dei test) è di 119milioni 905mila 510.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Cresce ancora il numero delle dosi di vaccino somministrate alla mezzanotte di ieri. Dai 352mila 683 di 24 ore fa alle 382mila 236 di oggi. Le dosi addizionali sono sempre le più richieste: 326mila 118. Calano di poco, invece, le prime dosi: ieri oltre 32 mila, oggi 30mila 112. Poi 25mila 278 seconde e 728 monodosi. La media settimanale delle somministrazioni giornaliere è di 320mila 334.