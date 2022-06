Covid Italia, l’indice Rt torna sopra 1

Dopo due mesi e mezzo in cui si era mantenuto sotto l’1, l’indice di trasmissibilità Rt torna sopra la soglia epidemica. Come evidenzia il monitoraggio settimanale Iss – Ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia di Covid-19, nel periodo 1 giugno – 14 giugno, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,07. Un netto aumento rispetto alla settimana precedente, quando era stato pari a 0,83. Cresce anche l’incidenza settimanale a livello nazionale, che registra un +62 per cento: 504 ogni 100 mila abitanti (periodo 17-23 giugno) contro 310 ogni 100 mila abitanti (10-16 giugno)

Covid Italia, i dati dei ricoveri in ospedale

Aumentano i ricoveri per Covid-19, sia nei reparti ordinari sia in terapia intensiva. Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 2,2 per cento (al 23 giugno) rispetto all’1,9 per cento di sette giorni fa. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 7,9 per cento rispetto al 6,7 per cento di una settimana fa.

Covid Italia, nessuna Regione e PA classificata a rischio basso

Sempre in base al report Iss – Ministero della Salute, nessuna Regione e Provincia Autonoma è classificata a rischio basso questa settimana. Dodici Regioni/Pa sono classificate a rischio moderato, mentre 9 Regioni/PA sono classificate a rischio alto per la presenza di molteplici allerte di resilienza. Due di queste sono ad alta probabilità di progressione.

Covid Italia, come vengono rilevati i nuovi casi

La percentuale dei casi di Covid rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti passa al 9 per cento contro il 10 per cento della scorsa settimana, emerge dal report. Quella dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi passa al 45 per cento dal 44 per cento di sette giorni fa. Stabile al 47 per cento, invece, la quota dei casi diagnosticati attraverso attività di screening.

