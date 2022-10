Covid Italia: l’indice Rt sale a 1,30, l’incidenza a 504 su 100mila abitanti

Il monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute sull’andamento del Covid mostra un altro rialzo in sette giorni di indice di trasmissibilità e incidenza dei casi in Italia. Pur non destando preoccupazioni, con molti esperti a sottolineare come potrebbe trattarsi soltanto di un picco come quello estivo e non di una vera ondata, il Paese fa i conti con un aumento dell’indice di trasmissibilità Rt, che sale da 1,18 a 1,30. Resta così sopra il valore della singola unità, aumentando al pari dell’incidenza. Quest’ultima, infatti, sette giorni fa si è assestata sul valore di 441 per 100mila abitanti. Oggi, invece, è di 504.

Non solo Rt e incidenza: aumentano i ricoverati

All’interno del monitoraggio, però, non si sottolinea soltanto l’aumento dell’indice di trasmissibilità Rt e dell’incidenza. A salire, infatti, è anche il numero di pazienti attualmente ricoverati negli ospedali per o con Covid. Nel report si evidenzia come in terapia intensiva si sia registrato un incremento dell’occupazione del 2,4 per cento, contro l’1,8 della settimana precedente. In area medica la rilevazione del 13 ottobre, rispetto a quella del 6, mostra come l’aumento sia stato del 10 per cento contro il precedente 8,2. Dati che evidenziano come l’autunno abbia fatto risalire la curva epidemica ma che mantengono la pressione ospedaliera al di sotto dei valori d’allarme.

Sei Regioni e Province autonome sono sopra la soglia d’allerta

I nuovi dati raccolti durante l’ultima settimana, dal 7 al 13 ottobre, evidenziano come le Regioni e le Province autonome adesso oltre la soglia di allerta rispetto all’occupazione dei pazienti Covid dei letti nei reparti ordinari siano 6. Nel precedente report erano soltanto 4 e due settimane fa solo una, Bolzano. Adesso sono proprio quest’ultima con il 23,6 per cento di occupazione dei reparti, l’Umbria con il 26,6, Trento con il 17,2, il Friuli Venezia Giulia con il 17,5, la Calabria con il 16 e la Valle d’Aosta, la Regione messa peggio con il 56,7 per cento.