Covid Italia, in aumento l’incidenza settimanale

Mentre l’Italia si prepara a un ulteriore allentamento delle misure anti-Covid, con l’addio quasi totale dall’inizio di maggio al Green Pass e in larga parte alle mascherine, che rimarranno obbligatorie (fino al 15 giugno) solo sui mezzi pubblici, nei cinema e nei teatri, nel Paese sale l’incidenza settimanale. Lo evidenzia il report dell’Istituto Superiore di Sanità, relativo al monitoraggio della Cabina di regia Iss-Ministero della Salute. L’Rt resta invece stabile, mentre si registra un calo nell’occupazione delle terapie intensive e delle aree mediche.

Covid Italia, i dati di incidenza settimanale e Rt

«Sale l’incidenza settimanale a livello nazionale: 699 ogni 100 mila abitanti (22 -28 aprile) contro 675 ogni 100 mila abitanti (15- -21 aprile)», si può leggere nel report. Sostanzialmente stabile l’Rt: «L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è al di sotto della soglia epidemica e sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente: Rt=0,93 al 19 aprile contro 0,91 al 12 aprile».

Covid Italia, in calo l’occupazione di terapie intensive e aree mediche

Il tasso di occupazione in terapia intensiva, evidenzia il report dell’Istituto Superiore di Sanità, scende al 3,8 per cento (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 28 aprile) contro il 4,2 per cento (rilevazione al 21 aprile). Per quanto riguarda il tasso di occupazione in aree mediche, «a livello nazionale scende al 15,6% (rilevazione al 28 aprile) contro il 15,8% (rilevazione al 21 aprile)».

Covid Italia, tre Regioni classificate a rischio alto

Come sottolinea il report, «tre Regioni sono classificate a rischio alto a causa di molteplici allerte di resilienza». Undici sono invece classificate a rischio moderato. Le restanti Regioni/e Province Autonome sono classificate a rischio basso: «19 regioni e province autonome riportano almeno una singola allerta di resilienza, quattro riportano molteplici allerte di resilienza».