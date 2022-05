Covid Italia, ancora giù incidenza e Rt

Confortanti i dati principali del monitoraggio settimanale sull’andamento della pandemia di Coronavirus della cabina di regia, resi noti dall’Istituto Superiore di Sanità. Come rende noto l’Iss, infatti, in Italia l’incidenza settimanale (periodo 20-26 maggio) è scesa da 375 a 261 contagi ogni 100 mila abitanti, confermando il trend del periodo precedente. Giù anche l’indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici di Covid-19, che nel periodo in analisi è stato pari a 0,86, in diminuzione rispetto alla settimana precedente quando si era attestato a 0,89.

Covid Italia, continua a calare l’occupazione delle terapie intensive

Continua inoltre il calo dell’occupazione delle terapie intensive, ora al 2,6 per cento (rilevazione del Ministero della Salute al 26 maggio) rispetto al 3,1 per cento rilevato lo scorso 19 maggio. Giù anche i ricoveri in area medica negli ospedali italiani: questa settimana il tasso di occupazione a livello nazionale scende al 9 per cento (rilevazione ministero della Salute al 26 maggio) rispetto al 10,9 per cento rilevato il 19 maggio.

Covid Italia, solo la Provincia Autonoma di Bolzano classificata a rischio alto

Questa settimana solamente la Provincia Autonoma di Bolzano è classificata a rischio alto. In quanto i dati inviati non erano sufficientemente completi per la valutazione del rischio, nessuna è classificata a rischio moderato: dunque tutte le altre Regioni e Province Autonome sono state classificate a rischio basso.

Covid, come sono stati rilevati i nuovi casi

La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è sostanzialmente stabile (13 per cento contro 12 per cento della scorsa settimana). Rimangono stabili anche le percentuali dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (44 per cento, era al 45 per cento) e di quelli diagnosticati attraverso attività di screening (44 per cento contro 43 per cento).