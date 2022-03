Covid, incidenza e Rt ancora in aumento

Mentre l’Italia si prepara ai grandi cambiamenti di aprile, ma soprattutto di maggio quando non sarà più obbligatorio il Green Pass e (si spera) nemmeno la mascherina al chiuso, nel nostro Paese continuano a salire incidenza e Rt. Come riporta la tabella sugli indicatori decisionali del monitoraggio settimanale Istituto Superiore di Sanità Ministero della Salute, l’incidenza dei casi di Covid19 questa settimana è pari a 725 casi su 100 mila abitanti, rispetto a 510 della scorsa settimana. Aumenta anche l’indice di trasmissibilità Rt, che in sette giorni passa da 0,84 a 0,94. Lo stesso andamento si registra per l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero, pari a 0,90 (all’8 marzo) rispetto a 0,82 (1 marzo).

Covid, tasso di occupazione delle terapie intensive al 4,8 per cento

Per incidenza e Rt che salgono, in compenso diminuisce il tasso di occupazione in terapia intensiva. Come evidenzia il report settimanale Iss, questa settimana (rilevazione al 17 marzo) si attesta al 4,8 per cento, il calo rispetto al 5,5 per cento di sette giorni prima. Resta stabile l’occupazione dei reparti ordinari da parte di pazienti Covid: 12,9 per cento, esattamente come la settimana precedente.

Covid, quattro tra Regioni e Province autonome classificate ad alto rischio

A causa di molteplici allerte di resilienza, quattro tra Regioni e Province autonome sono classificate a rischio alto di progressione di Covid-19. Quindici Regioni/Pa sono a rischio moderato, di cui due ad alta probabilità di progressione a rischio alto. Le altre due Regioni/Pa sono classificate a rischio basso. Per quanto riguarda i nuovi positivi, la percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in diminuzione: 14 per cento rispetto al 17 per cento della scorsa settimana. Stabile la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (37 per cento), mentre aumenta quella dei casi diagnosticati attraverso attività di screening, che sale da 46 a 49 per cento.