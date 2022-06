Covid Italia, torna a salire l’incidenza settimanale

Come evidenzia il report settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità, dopo settimane di calo torna a salire l’incidenza settimanale dei contagi, che passa da 207 a 222 nuovi casi ogni 100 mila abitanti. L’indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici di Covid-19 continua invece a scendere: nel periodo 18-31 maggio è stato pari a 0,75. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è al di sotto della soglia epidemica, con un valore di 0,80 al 31 maggio, rispetto a 0,78 di una settimana prima.

Covid Italia, giù ricoveri e terapie intensive

Continua poi il calo dei ricoveri nei reparti ordinari e nelle terapie intensive dei pazienti Covid. Questa settimana il tasso di occupazione in area critica scende infatti al 2 per cento (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 9 giugno) rispetto al 2,3 per cento di sette giorni prima. Anche il tasso di occupazione in aree mediche è in discesa a livello nazionale: 6,6 per cento, rispetto al 7,1 per cento di una settimana fa.

Covid Italia, due Regioni/PA a rischio moderato

Come sottolinea il report Iss, sono solo due le Regioni e Province Autonome a rischio moderato. Tutte le altre sono a rischio basso. Tredici Regioni/Pa riportano una singola allerta di resilienza, mentre due riportano molteplici allerte di resilienza.

Covid Italia, in aumento i casi rilevati con screening

La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in diminuzione: 10 per cento, rispetto all’11 per cento della scorsa settimana. Stabile la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi: 42 per cento. In aumento invece i casi diagnosticati attraverso attività di screening: 49 per cento, a fronte del 46 per cento di sette giorni fa.

