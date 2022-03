Covid, Gimbe: «Aumento dei contagi al Sud». Mezzo milione di nuovi casi in 7 giorni

Il Covid spaventa nuovamente l’Italia, oltre che l’Europa intera. I contagi tornano ad aumentare – qui il bollettino di ieri – e lo testimonia anche il report settimanale della Fondazione Gimbe. Secondo le rilevazioni degli ultimi 7 giorni, si è passati dai 379.792 nuovi casi della settimana precedente a un aumento del 32,4 per cento, fino a 502.773 positivi. Numeri importanti che tracciano un quadro preoccupante, quasi un campanello d’allarme in vista delle prossime settimane. Fondamentali, però, i numeri legati ai ricoveri: in area medica l’aumento è del 5,9 per cento, mentre le terapie intensive continuano a calare, con un -9,4 per cento settimanale.

Gimbe: «Incremento maggiore al Sud»

La Fondazione Gimbe, nell’analisi della settimana tra il 16 e il 22 marzo, parla anche dell’origine della diffusione del virus. Il Covid corre soprattutto nel Mezzogiorno: «Il maggior incremento si registra al Sud mentre Nord-Ovest, Nord-Est e centro si attesta al 30% e nelle isole al 17,7%. Salgono i ricoveri in area medica, calano, anche se in misura minore rispetto alla scorsa settimana, i ricoveri in terapia intensiva e diminuiscono i decessi». Tutte le Regioni hanno avuto degli incrementi, tranne la Provincia autonoma di Bolzano, che fa registrare un -0,6 per cento. In cima alla classifica dei contagi c’è la Puglia, con un aumento del 51,6 per cento.

Cartabellotta: «Fase di ripresa della circolazione virale»

Il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, ha parlato di «una fase di netta ripresa della circolazione virale». Oltre 1,2 milioni di persone hanno attualmente il Covid, con «una media di quasi 72 mila nuovi casi al giorno e un tasso di positività che ha raggiunto il 15,2 per cento». Visto il momento delicato, a pochi giorni dall’inizio di ulteriori riaperture, Cartabellotta spiega che «è indispensabile imprimere una nuova spinta alla campagna vaccinale in stallo ormai da tempo: aumentare coperture vaccinali e terze dosi, in particolare negli over 50, e accelerare con le quarte dosi negli immunodepressi. E ovviamente prestare la massima attenzione ai comportamenti individuali, in particolare continuando ad utilizzare le mascherine al chiuso».

Per Gimbe «la campagna vaccinale è al palo»

«La campagna vaccinale è al palo e serve una forte spinta per non compromettere roadmap riaperture», sottolinea la Fondazione Gimbe. E guardando ai numeri relativi alle somministrazioni dei vaccini anti Covid, evidenzia come «sono ancora 6,96 milioni le persone che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino, di cui 2,45 milioni temporaneamente protette in quanto guarite da Covid-19 da meno di 180 giorni. Le persone attualmente vaccinabili sono circa 4,51 milioni, un dato che non tiene conto delle esenzioni di cui non si conosce il numero esatto».