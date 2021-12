Covid Italia, i numeri del 3 dicembre: 74 decessi e 17mila nuovi positivi

Lievissimo aumento dei nuovi positivi al Covid nel bollettino delle ultime 24 ore. Il ministero della salute ha diffuso i dati relativi ai contagi in tutta Italia e i numeri parlano di un trend stabile: ieri sono stati 16mila 806, oggi, 3 dicembre, sono 17mila 30. Poco più di 200, quindi, la differenza, ma con meno tamponi processati: si è scesi da 679mila 462 a 588mila 445. 74 i decessi: ieri erano stati 72. Leggero aumento anche tra i ricoveri, oggi 97, di cui 10 in terapia intensiva. 9mila 658 sono invece i dimessi e i guariti, numero maggiore rispetto ai dati del 2 dicembre (erano stati 7mila 650). Netto il rialzo del tasso di positività, salito al 2,9 per cento dopo il precedente calo a 2,5 per cento.

Covid Italia: i numeri totali

In tutta Italia, quindi, i cittadini che fanno i conti con il Covid sono attualmente 216mila 154. Di questi sono 6mila 93 i ricoverati, 708 in terapia intensiva. In totale sono decedute 134mila 77 persone a causa del virus, in un totale di 5 milioni 77mila 445 casi dall’inizio della pandemia. I negativizzati, dimessi dagli ospedali o semplicemente guariti, sono stati 4 milioni 727mila 214. 121 milioni 173mila 417, infine, i test molecolari o antigenici processati nell’arco di tutta la diffusione del virus.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Alla mezzanotte di ieri, le dosi di vaccino somministrate sono state 437mila 780. Circa 7mila in più, quindi, rispetto al giorno precedente (430mila 614 somministrazioni registrate). Le terze dosi sono 380mila 976, ancora una volta nettamente maggiori sia delle prime, 29mila 709, sia delle seconde, 26mila 380. 715 i monodose. La media settimanale delle somministrazioni giornaliere sale ancora, stavolta a 358mila 38.